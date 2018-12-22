المصري الشحات يضحك على راموس.. ويرد ثأر محمد صلاح

المصدر: دبي-الامارات اليوم

شهد لقاء العين مع ريال مدريد الاسباني اليوم السبت في نهائي كأس العالم للأندية بكرة القدم التي تستضيفها الامارات على ملعب مدينة زايد الرياضية، لقطات مثيرة منذ الدقائق الاولى.

وبدأت اللقطات بكرة مشتركة بين مدافع العين محمد أحمد الذي قطع الكرة من الألماني توني كروس ليسقط الأخير أرضاً، فيما كانت لقطة لاعب العين المصري حسين الشحات الأكثر إثارة، بعدما تسلّم كرة رائعة توغل بها في المنطقة الحرجة وتلاعب باللاعب مارسيلو ثم خدع راموس بعد أن أطاح الكرة بالجهة المعاكسة له ليهدد مرمى ريال مدريد في لقطة حبست أنفاس مشجعي النادي الملكي.

يذكر أن راموس يرتبط بقصة معروفة مع لاعب ليفربول المصري محمد صلاح منذ نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تسبب بإصابته بكسر في ذراعه.

وكانت جماهير مصرية قد تأملت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان يرد الشحات ثأر مواطنه محمد صلاح في هذه المباراة.