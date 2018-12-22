الجزيرة والإمارات يكملان عقد ربع نهائي كأس الخليج العربي

المصدر: محمد أبوإسماعيل ومعاذ كمبال ومحمد فاضل - أبوظبي ورأس الخيمة والفجيرة

أكمل فريقا الجزيرة والإمارات، أمس، عقد المتأهلين للدور الثاني من مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد أن تغلب «فخر أبوظبي» على الظفرة 2-1، وفاز الإمارات على الشارقة 3-2، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، لينضما بذلك إلى فريقي النصر والعين، اللذين كانا قد ضمنا التأهل أيضاً عن المجموعة الثانية.

وكانت فرق بني ياس والوصل وشباب الأهلي والوحدة، قد حجزت مقاعدها عن المجموعة الأولى وتأهلت لدور الثمانية للبطولة، وبهذه النتائج سيلتقي في الدور ربع النهائي فريقا الوحدة والإمارات، والعين مع بني ياس، والنصر مع الوصل، وشباب الأهلي مع الجزيرة.

في مدينة الظفرة، رفع فريق الجزيرة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، بعد أن حقق المطلوب منه أمام صاحب الأرض منذ الشوط الأول، إذ سجل اللاعب الهولندي ناصر بارزيت هدف اللقاء في الدقيقة 19، فيما أضاف زميله البرازيلي ليوناردو الهدف الثاني في الدقيقة 90+5، وكانت محاولات الظفرة قد فشلت في العودة لتحقيق التعادل، الذي كان يمكن أن يضمن لهم التأهل مع الجزيرة.

وفي رأس الخيمة، عرف فريق الإمارات، الذي صعد للمركز الرابع برصيد ثماني نقاط، من أين تؤكل الكتف، وحقق فوزاً ثمنياً على فريق الشارقة متصدر ترتيب دوري الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل ثلاثية الصقور الشيخ دياباتي في الدقائق 20 و70 و90+4، بينما سجل ثنائية الشارقة كلٌّ من حمد جاسم 87، ومعتصم ياسين 88. وأقيمت في الجولة نفسها مباراة تحصيل حاصل، جمعت الفجيرة مع ضيفه النصر، تمكن خلالها الأول من الفوز على «العميد» 3-2.

الفجيرة يهزم النصر بلمسات برازيلية

فاز الفجيرة على النصر 3-2، أمس، على استاد الفجيرة، إذ تقدم أصحاب الأرض عن طريق البرازيلي فرناندو غابرييل في الدقيقة 13. وتعادل النصر بعدها بدقيقتين عن طريق حبيب الفردان، الذي تسلم كرة طولية من جاسم يعقوب، سددها في المرمى 15.

وكاد الفردان يسجل هدفاً ثانياً، بعد تسديدة هائلة تصدى لها حارس الفجيرة إبراهيم الكعبي بشكل مميز 25، وتقدم الفجيرة بالهدف الثاني عن طريق خليفة عبدالله 46.

وتمكن النصر من إدراك التعادل عن طريق جاسم يعقوب 67، بعد أن أكمل كرة ارتدت من حارس الفجيرة إبراهيم الكعبي، بعد تسديدة قوية من حبيب الفردان.

وعاد الفجيرة وتقدم بالهدف الثالث، مستفيداً من ضربة جزاء احتسبها الحكم أحمد سالم، سددها البرازيلي غابرييل 80.

«هاتريك» دياباتي يحلق بـ «الصقور»

قاد المهاجم الفرنسي شيخ دياباتي فريقه الإمارات إلى ربع النهائي لكأس الخليج العربي، عقب إحرازه ثلاثة أهداف في مرمى فريق الشارقة في آخر مباريات الفريقين بدور المجموعات، لتنتهي المباراة 3-2، وذلك بعدما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدفين لكل فريق، في مباراة متقلبة، إذ تقدم الإمارات بهدفين، ثم نجح الشارقة في إحراز هدفي التعادل في الدقيقتين 87 و88، قبل أن يحرز دياباتي هدف الفوز في الدقيقة 94، ليفوز الإمارات بالنقاط الثلاث، ويصل إلى النقطة الثامنة ويحتل المركز الرابع في المجموعة الثانية، بينما ودع الشارقة البطولة دون أي انتصار، بعد أن تعرض لست هزائم متتالية، على عكس مشواره في الدوري الذي أنهى دوره الأول دون أي خسارة.

ونجح الإمارات في السيطرة على المباراة منذ البداية، بعدما لعب بتشكيلة أساسية ووجود ثلاثة لاعبين أجانب، على عكس فريق الشارقة الذي لعب بالصف الثاني، وقرر مدربه إعطاء الفرصة للاعبين الشباب، ونجح «الصقور» في التقدم بهدف برأسية شيخ دياباتي، بعد أن فشل حارس الشارقة أحمد ديدا في الإمساك بالكرة لتجد دياباتي يحولها في الشباك بالدقيقة 20، ثم نجح اللاعب نفسه في إحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

وأدرك الشارقة التعادل بهدفين سريعين عن طريق حمد جاسم في الدقيقة 87 من رأسية قريبة داخل منطقة الجزاء، ثم معتصم ياسين في الدقيقة 88 من انفراد بالمرمى، غير أن الإمارات رفض التعادل وسجل هدف الفوز في الدقيقة 94، بعد أن انفرد دياباتي بتمريرة من كونيه، ولعب كرة رائعة أعلى الحارس، معلناً هدف الفوز وصعود فريق الإمارات.







