3 نصائح «تحكيمية» إلى لاعبي العين قبل مواجهة ريال مدريد

المصدر: منصور السندي - دبي

وجّه عضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الدولي السابق علي حمد، أربع نصائح تحكيمية إلى لاعبي العين خلال مباراة الفريق أمام ريال مدريد الإسباني، اليوم، على استاد مدينة زايد في نهائي كأس العالم للأندية، مشيراً إلى أن هذه النصائح تتمثل في تجنب الاعتراض على القرارات التحكيمية لحكم المباراة، والانصياع والتجاوب الكامل معها بروح رياضية عالية، وأن يكون كل لاعب في قمة تركيزه حتى يؤدي دوره المطلوب منه كاملاً بعيداً عن الانشغال بالصافرة، والاستمتاع باللعب أمام فريق عالمي مثل ريال مدريد من دون توتر وارتكاب مخالفات في الملعب، مشدداً على أنه في حال كانت هناك أخطاء أو حالات تحكيمية فإن الحكم الفيديو سيقوم بتصحيحها دون الحاجة إلى اعتراض عليها، معتبراً أن الاعتراض على قرارات الحكم مهما كانت سيفقد اللاعب تركيزه وبالتالي يقل عطاؤه في الملعب، مشيراً الى أن انظار العالم كله تتجه نحو لاعبي العين كونهم يمثلون كرة الإمارات وبإمكانهم تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق، واصفاً ما حققه العين في هذا الحدث بالإنجاز التاريخي بوصوله الى المباراة النهائية في أكبر حدث كروي عالمي بعد كأس العالم للمنتخبات.

وقال علي حمد لـ«الإمارات اليوم»: «يجب على لاعب العين عدم التأثر بأي قرارات تحكيمية تصدر عن حكم اللقاء، وضرورة تجنب الانفعال حتى يتمكن كل لاعب بالفريق من تقديم ما عنده في الملعب والاهتمام بكل التفاصيل الصغيرة الخاصة بكرة القدم، لإظهار الوجه المشرف لكرة الإمارات».

وأكد علي حمد، أن «ما حققه العين جاء في توقيت مناسب مع قرب استضافة الإمارات لكأس آسيا 2019»، معتبراً أن «إنجاز العين سيرفع من حالة الزخم الموجودة حالياً، وسيعطي لاعبي المنتخب الوطني دفعة معنوية خلال كأس آسيا للسير على خطى العين».

وأشار علي حمد إلى أنه عندما يلعب العين ممثلاً للوطن فإن كل الميول لأي فريق عالمي وغيره ستتوقف عندما يرفع علم الإمارات في مثل هذه المناسبة العالمية الكبيرة.