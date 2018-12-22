أسينسيو خارج حسابات ريال مدريد في النهائي

المصدر: حميد نعمان - دبي

أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أمس، أن نجم فريق ريال مدريد الشاب ماركو أسينسيو خرج من حسابات الملكي في المباراة النهائية اليوم على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، التي يلتقي فيها العين، ويأمل فيها الملكي أن يحرز اللقب الرابع له في تاريخ المسابقة، بينما ينشد «الزعيم» صناعة تاريخ جديد في المسابقة بعد الأداء المذهل.

وجاء غياب أسينسيو نتيجة الإصابة التي تعرض لها في لقاء كاشيما أنتلرز الياباني الأربعاء الماضي في عضلات الفخذ، ولم يتعافَ منها، ليغيب عن مران الفريق أول من أمس، ويخضع لمزيد من الفحوص والتي أكدت رسميا عدم قدرته على اللعب، على أن تحدد لاحقا مدة غيابه.

وكان أسينسيو عاد للمشاركة في المباريات الاخيرة للريال، إلا أنه لم يحظَ بكامل ثقة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، كما تراجع مستواه بشكل ملحوظ ما جعله حبيساً للدكة، برفقة زميله ونجم الفريق الملكي إيسكو الذي بدأ يفكر جدياً في مغادرة الفريق إلى مان سيتي الصيف المقبل.