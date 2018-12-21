حكم لقاء العين وريال مدريد فأل خير على "الزعيم"

المصدر: معاذ كمبال – أبوظبي

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم تحكيم أميركي بقيادة جاير ماريوفو، لإدارة المباراة المرتقبة التي تجمع بين العين وريال مدريد الإسباني مساء يوم غد السبت في نهائي كأس العالم للأندية.

وسبق للحكم الأميركي وأن أدار مباراة العين والترجي التونسي في الدور الثاني من ذات المنافسة في لقاء استطاع فيه "الزعيم" أن يحقق فوزاً تاريخياً على حساب الترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

وسيساعد الحكم ماريوفو كل من مواطنيه فرانك أنديرسون "مساعد اول" وكوري وروكويل "مساعد ثان".

وتأهل فريق العين للمباراة النهائية بعد فوز تاريخي على حساب ريفير بليت الارجنتيني في الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء الماضي.