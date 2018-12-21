الكشف عن مسارات وقمصان طواف الإمارات 2019

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات 2019، في مؤتمر صحافي، أقيم أمس، بحلبة ياس في أبوظبي، عن قمصان ومسارات النسخة الافتتاحية العالمية الجديدة للطواف. وحضر المؤتمر الصحافي أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة، سعيد حارب، ونائب رئيس اللجنة المنظمة أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، وعيسى الحزامي، أمين عام مجلس الشارقة، وأسامة الشعفار، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات الهوائية، وانريكو فيلي، مدير «آر سي إس» للفعاليات الرياضية، وممثلو الرعاة. وتم الإعلان عن مسارات مراحل طواف الإمارات، وتشمل سبع مراحل، بما يرمز للإمارات السبع، وشعار الحدث الموحد، حيث ستقام الثلاث الأولى في أبوظبي، والرابعة في دبي مروراً بالشارقة ورأس الخيمة، والخامسة في الشارقة مروراً برأس الخيمة والفجيرة، فيما تحتضن عجمان المرحلة السادسة مروراً بأم القيوين ورأس الخيمة، في حين تقام السابعة والأخيرة في دبي، وتبلغ المسافة الإجمالية لطواف الإمارات 1090 كلم. وشهد المؤتمر كذلك الكشف عن ألوان قمصان الطواف، حيث ستكون «طيران الإمارات» راعياً للقميص الأحمر المخصص لمتصدر الترتيب العام، أما الأخضر فسيكون برعاية «أدنوك»، وهو مخصص لمتصدر الترتيب العام بالنقاط، فيما ترعى «نخيل» القميص الأبيض الذي يقدم لأفضل متسابق شاب، في حين ترعى «طيران أبوظبي» القميص الأسود الذي يمنح لمتصدر المرحلة المتوسطة السريعة، كما تم تقديم درع الطواف الجديد.