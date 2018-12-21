الظفرة في مهمة حسم التأهل.. والجزيرة لتجنب «الحسابات المعقدة»

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

سيجد فريق الظفرة نفسه في امتحان صعب، اليوم، لحسم تأهله رسمياً إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، حين يستقبل، الساعة 07:30 مساء، على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، ضيفه فريق الجزيرة ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، وهي المباراة التي يدخلها الفريق رافعاً شعار الفوز فقط، حتى يحجز تذكرة الدور الثاني، في المقابل يأمل الجزيرة أيضاً تحقيق الفوز حتى يتجنب أي حسابات معقدة في هذه المجموعة الثانية. وبعد أن حسم النصر والعين تأهلهما، باتت البطاقتان المتبقيتان بين الجزيرة والظفرة بشكل أكبر، وهما متساويان بسبع نقاط، مع فرصة أيضاً لفريق الإمارات الذي يستقبل الشارقة وفي رصيده خمس نقاط، بينما لدى الفجيرة أربع نقاط، وفرصته شبه مستحيلة، خصوصاً أنه يلتقي النصر اليوم، في حين أن الشارقة خرج من حسابات التأهل رسمياً وهو دون رصيد.

ويحتل الظفرة المركز الرابع خلف الجزيرة الثالث، بسبب المواجهات المباشرة وفارق الأهداف، وقد تكفيه الخسارة أو التعادل أمام الجزيرة للتأهل، لكن يتوجب عليه انتظار خسارة الصقور أمام الشارقة، ما يجعل الظفرة مصراً على تحقيق الفوز دون انتظار نتائج الآخرين، خصوصاً أن كل مباريات هذه المجموعة تقام في التوقيت نفسه اليوم. ويخوض أصحاب الأرض المباراة تحت قيادة مدربهم الصربي، فواك رازوفيتش، بصفوف مكتملة بعد عودة المصابين للتدريبات الجماعية، ما قد يضع المدرب في اختبار حقيقي للاختيار من بين المجموعة الكبيرة من اللاعبين.

في المقابل، يدخل لاعبو الجزيرة اللقاء وعينهم على الفوز لضمان التأهل، والبناء على الفوز الأخير في الدوري على النصر بـ3-1، ويدرك مدرب الجزيرة، داميان هيرتوغ، صعوبة مواجهة الظفرة على ملعبه، لذلك سيعمل على تجنب المفاجآت قدر المستطاع.