الوصل يقسو على الظفرة بفارق 50 نقطة في دوري السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

حقّق فريق الوصل لكرة السلة فوزاً عريضاً على حساب ضيفه الظفرة، عقب الانتصار الذي حققه الامبراطور بفارق 50 نقطة وبنتيجة «97-47»، أول من أمس، ضمن افتتاح الجولة التاسعة والختامية من ذهاب الدور التمهيدي في دوري السلة، الذي شهد أيضاً عودة البطائح بانتصار مستحق أمام مضيفه العين «62-50».

وبنتيجة المباراتين، ارتقى الوصل إلى المركز الثالث برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن صاحبي الصدارة النصر وشباب الأهلي، اللذين خاضا أمس لقاءيهما في ختام الجولة، فيما عزز البطائح مركزه الخامس بـ 14 نقطة، وحافظ الظفرة والعين على مركزيهما التاسع والعاشر برصيد 11 وتسع نقاط على التوالي.

وفي تفاصيل مباراتي أول من أمس، لم يجد الوصل صعوبة في تحقيق انتصاره العريض على ضيفه الظفرة، بعد أن أحكم لاعبو الامبراطور هيمنتهم المطلقة على نتائج الفترتين الأولى والثانية، ومن ثم الرابعة، بواقع «29-10 و27-10 و24-10»، فيما انتهت الفترة الثالثة بالتعادل «17-17».

وفي ثانية المباريات، واصل البطائح تحقيق نتائجه الإيجابية في موسمه الأول تاريخياً في كرة السلة، بعد أن نجح لاعبو البطائح في الهيمنة على نتائج المراحل الأربع من لقاء مضيفه العين بواقع «13-11 و15-8 و18-17 و16-14»، ليحقق البطائح من خلالها الانتصار الخامس في البطولة.

- الوصل ارتقى إلى المركز الثالث برصيد 16 نقطة