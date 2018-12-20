محمد بن ثعلوب: تحقق الحلم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

هنأ رئيس مجلس إدارة شركة العين للاستثمار، محمد بن ثعلوب الدرعي، القيادة الرشيدة بمناسبة تأهل ممثل الكرة الإماراتية لنهائي مونديال أندية العالم المقامة في ضيافة الدولة، بعد أن سخرت لها كل متطلبات النجاح لدعم قطاع الشباب والرياضة الإماراتية، ما جعلها تتبوأ مكانة متقدمة على مستوى العالم، ما أفرز ذلك النجاح والتألق اللذين تحققا، عندما صنع ممثل الكرة الإماراتية فريق نادي العين الأول لكرة القدم التاريخ، وسطر أروع الإنجازات الكروية، وهو يتخطى أقوى أندية العالم بثقة واقتدار، ليسعد عشاق المستديرة من المحيط إلى الخليج وعشاق الكرة الإماراتية، والأمة العيناوية التي كانت اللاعب رقم واحد، الذي لا يرضى بغير النصر، على حد تعبيره.

وقال في بيان أمس: «تحقق الحلم الذي لم يتحقق من قبل ببلوغ نهائي مونديال أندية العالم بعزيمة الرجال وثقة الأبطال، الذين استشعروا المسؤولية التاريخية، وهم يلعبون باسم الوطن وعلم بلادهم في صدورهم».