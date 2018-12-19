حماد: العين إلى أبوظبي اليوم بعد الحصة الاستشفائية

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال عضو مجلس إداراة شركة نادي العين لكرة القدم مشرف الفريق الأول، محمد عبيد حماد، إن «بعثة الفريق ستتوجه إلى العاصمة أبوظبي، عقب الحصة التدريبية الاستشفائية التي سيخضع لها لاعبو (الزعيم) على استاد خليفة بن زايد اليوم، بعد المباراة التي خاضها الفريق، مساء أمس، أمام ريفر بليت الأرجنتيني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات، لاستكمال مشوارهم في البطولة».

وأكد حماد لـ«الإمارات اليوم»، أن الفترة من اليوم وحتى السبت، ستكون كافية بالنسبة لهم من أجل أداء حصص تدريبية، والوقوف على الحالة الصحية والبدنية للاعبين قبل استكمال المشوار المهم للفريق في النسخة التي يشاركون فيها لأول مرة في تاريخهم.

ودرج الجهاز الفني على إخضاع اللاعبين لمران في صبيحة اليوم التالي للمباريات التي خاضوها في كأس العالم للأندية، وذلك من أجل تجنب لاعبي الفريق للإرهاق والمحافظة على لياقتهم البدنية، وهو ما جنى الفريق ثماره في مباراة الترجي التونسي التي ظهر فيها لاعبو الفريق بلياقة بدنية جيدة، رغم مباراة قبلها بيومين استمرت 120 دقيقة وركلات ترجيحية أمام تيم ويلغنتون النيوزلندي.

وأثنى حماد على أداء اللاعبين ووقفة الجماهير خلال مباريات البطولة العالمية، وأكد سعادتهم الكبيرة بالتلاحم الجماهيري الذي شهدته مدرجات استاد هزاع بن زايد، سواء من جماهير الفريق أو مشجعي الأندية الأخرى، معتبراً في الوقت نفسه أن المشاركة في البطولة منحت الفريق ثقة كبيرة بقدرات لاعبيه على الظهور المشرف في كل المنافسات.

وقرر نادي العين التحفظ على مكان إقامة الفريق في أبوظبي، من أجل إبعاد اللاعبين عن الأجواء الجماهيرية، لتخفيف الضغط عليهم وتفادي حضور الجماهير وأصدقاء اللاعبين ووسائل الإعلام لمقر المعسكر، ما قد يتسبب في تشتيت التركيز لدى اللاعبين قبل المهمة التي تنتظر الفريق.

ومن المقرر أن يجري الفريق أول حصصه التدريبية في أبوظبي يوم غدٍ على أحد الملاعب الفرعية في أبوظبي المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي، وسيكون مفتوحاً لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة فقط.