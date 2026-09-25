مشرف منتخب الإمارات: مواجهة البحرين تتطلب أعلى درجات التركيز

أكد المشرف العام لمنتخب الإمارات لكرة القدم مطر الصهباني، أن الفوز الذي حققه المنتخب على نظيره اليمني بأربعة أهداف دون رد في افتتاح مشواره ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، يمثل انطلاقة إيجابية ودفعة معنوية مهمة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المواجهة المقبلة أمام المنتخب البحريني ستكون أكثر صعوبة وتتطلب مضاعفة الاستعداد والتركيز.

وهنأ الصهباني لاعبي المنتخب على الأداء المتميز والنتيجة الكبيرة، مشيداً بالمردود الفني العالي الذي قدموه خلال اللقاء.

وقال إن إحراز ثلاثة أهداف في شوط المباراة الأول منح الفريق أفضلية مريحة، وسمح للجهاز الفني بإدارة مجريات الشوط الثاني بأسلوب مثالي يسهم في الحفاظ على الجاهزية البدنية للاعبين قبيل المواجهة المرتقبة أمام البحرين والمقررة بعد يومين.

وأوضح أن هذا الانتصار الكبير لا يعكس سهولة المباراة، حيث خاض المنتخب اليمني اللقاء بطموح الخروج بنتيجة إيجابية، ما فرض على لاعبي الإمارات التعامل بجدية وتركيز عال منذ الدقائق الأولى، لافتاً إلى أن المباريات الافتتاحية في البطولات غالباً ما تبتعد عن التوقعات ولا تعكس بالضرورة الفوارق الفنية بين المنتخبات، إلا أن لاعبي الإمارات نجحوا في فرض أفضليتهم وحسم اللقاء.

وبين الصهباني أن فترة إعداد المنتخب للبطولة كانت محدودة ولم تتجاوز ستة أيام، مشيراً إلى أن الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب، نجح في استثمار هذه الفترة بالشكل الأمثل للوقوف على إمكانات اللاعبين وتجهيزهم بالصورة المناسبة قبل الاستقرار على التشكيلة الأساسية التي خاضت المواجهة.

وأشاد الصهباني بالحضور الجماهيري الإماراتي ومساندته للمنتخب، مؤكداً أن الجماهير تستحق دائماً رؤية فريقها يحقق النتائج الإيجابية، وأعرب عن أمله في استمرار هذا التواجد والدعم خلال المباريات المقبلة بحضور أكبر، بما يعزز من حظوظ الفريق في مواصلة تقديم مستويات متميزة وتحقيق النتائج التي تلبي تطلعات الجماهير الإماراتية.