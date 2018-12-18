ريال مدريد يسمح للجماهير بمتابعة تدريباته في أبوظبي 30 دقيقة

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

سمح نادي ريال مدريد الإسباني لعدد كبير من جماهيره في أبوظبي، بحضور جانب من تدريباته التي جرت، أمس، على استاد جامعة نيويورك، في إطار تحضيرات النادي للقاء الدور نصف النهائي من مونديال الأندية، إذ يلتقي كاشيما أنتلرز الياباني، الساعة 8:30 مساء غد، على ملعب مدينة زايد الرياضية.

وحطت بعثة ريال مدريد، المكونة من 25 لاعباً إلى جانب عوائلهم، الرحال في العاصمة أبوظبي، أول من أمس، تأهباً للمشاركة الرابعة له في مونديال، حيث تم حجز ملعب جامعة نيويورك ليجري عليه وحداته التدريبية، حسب الاتفاق الذي أبرمه مع اللجنة المنظمة للبطولة.

واستمر حضور الجماهير لما يقرب من 30 دقيقة من أصل 90، استغرقها مران الفريق الملكي الذي شارك فيه 24 لاعباً فقط.

ولم يتدرب نجم خط الوسط، ماركو أسينسيو، مع الفريق لمعاناته من آلام في العضلة، بحسب ما أكد الجهاز الطبي.

بيد أن مصادر في الجهاز الفني أكدت أن أسينسيو سيكون جاهزاً للمشاركة في مران اليوم، ولن تحول الإصابة دون المشاركة في مباراة نصف النهائي.

وخضع الثلاثي غاريث بيل وناتشو وماريانو، لتدريبات منفردة من دون مشاركتهم في التدريبات الجماعية التي اقتصرت على 21 لاعباً، إذ اهتم المدرب الأرجنتيني، سانتياغو سولاري، بتنوع فقرات التدريب، وانتهى بتقسيمة استمرت 20 دقيقة، لتنفيذ طريقة اللعب التي سيطبقها في مباراة كاشيما أنتلرز الياباني.

من جانبها، سلطت قناة المرينغي، التابعة لنادي ريال مدريد، على أول ظهور لفريقها في العاصمة أبوظبي، إذ أجرت مقابلة مع لاعب الفريق، لوكاس فاسكيز، أكد خلالها أن التتويج ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حالياً في الإمارات، يستوجب على زملائه استحضار التركيز منذ اليوم الأول، مشيراً إلى أن نجاح فريقه في مساعيه سيتعلق بالعمل الجماعي، الذي يقوم به الفريق في البطولة.

وقال: «السر في المواسم الثلاثة الأخيرة التي تألقنا فيها، هو العمل الجماعي واليومي، والتزام الجميع في اتجاه واحد، نريد أن نحافظ على كل هذه المكاسب ولا نُهدر لقباً جديداً يُضاف إلى تاريخ النادي».

وتابع «نعم، نريد الفوز بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي، المفتاح هو التركيز منذ اليوم الأول على هدفنا، وهو الفوز بالبطولة، ولاسيما عندما يكون عليك خوض مباراتين لتحقيق اللقب».

وأضاف: «يجب أن نعطي البطولة الأهمية التي تستحقها، ليس من السهل المشاركة في كأس العالم للأندية لثلاث سنوات متتالية، لدي ذكريات جميلة جداً من المباراتين النهائيتين السابقتين عندما فزنا باللقب، نحن نتطلع إلى الفوز باللقب للمرة الثالث على التوالي».