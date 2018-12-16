العين يسحب شكواه ضد الوصل في كأس رئيس الدولة لهذا السبب

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف المتحدث الرسمي عضو لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، حمدان رشود الزيودي أن نادي العين استبق اجتماعا للجنة كان مقررا اليوم الأحد وقام بسحب شكوى كان قد تقدم بها ضد نادي الوصل بشأن قانونية مشاركة لاعب الفريق ناصر محمود في لقاء الفريقين الأخير ضمن دور الـ 16 لمسابقة كأس رئيس الدولة، علما بأن الوصل كان قد فاز في المباراة وتأهل الى الدور ربع النهائي في المسابقة.

وقال الزيودي لـ" الإمارات اليوم" على الرغم من أن نادي العين سحب شكواه الا أن اللجنة اجتمعت بالفعل وبحثت الموضوع وتوصلت الى أن موقف الوصل كان سليما في هذ الأمر".

وأكد الزيودي أن مشاركة لاعب الوصل في المباراة قانونية وفقا للتعميم الاخير الصادر من قبل الهيئة العامة للرياضة.

