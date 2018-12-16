النصر يتعاقد مع المدرب الإسباني بينات خوسيه

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تعاقدت شركة النصر لكرة القدم مع المدرب الإسباني بينات سان خوسيه، لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لموسم ونصف الموسم، ليحل بديلاً للمدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، الذي تمت إقالته أخيراً.

بدأ بينات مسيرته التدريبية مديراً فنياً لفريق الشباب بنادي ريال سوسييداد الإسباني، قبل أن يتجه إلى المملكة العربية السعودية، حيث تولى منصب المدير الفني لفريق الاتحاد تحت 23 سنة، ثم تم تصعيده ليتولى تدريب الفريق الأول، الذي توج معه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2013، ثم خاض تجربة أخرى في المملكة مع فريق الاتفاق في موسم 2014 - 2015.

وذكر الموقع الرسمي لنادي النصر أن المدرب خاض تحدياً بتجربة التدريب مع أندية: أنتوفاجاستا التشيلي، وفريق بوليفار البوليفي، الذي توج معه بلقب الدوري البوليفي مرتين متتاليتين، قبل أن ينتقل إلى تدريب فريق يونيفيرسيداد كاتوليكا التشيلي، الذي توج معه قبل أيام قليلة بلقب الدوري التشيلي.

شهد توقيع العقد عضو مجلس إدارة شركة الكرة والمشرف العام للفريق الأول ثابت سهيل، والمدير التنفيذي الدكتور حمد الفلاسي.