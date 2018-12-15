فتوحي: لا مستحيل في كرة القدم.. دبا قادر على البقاء

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال مهاجم فريق دبا إدريس فتوحي، إن فريقه كان يضع آمالاً كبيرة على الفوز بمباراة بني ياس أول من أمس، في الجولة 13 لدوري الخليج العربي، لانتشال الفريق من وضعه الحالي في قاع ترتيب جدول المسابقة، ولكن الرياح أتت بما لا تشتهيه السفن، خصوصاً بعد النشوة الكبيرة وارتفاع المعنويات بعد الفوز الساحق الذي حققه الفريق قبلها بأيام قليلة على الوحدة بستة أهداف نظيفة في دور 16 لبطولة كأس رئيس الدولة.

وخسر دبا أمام بني ياس 1-6، وتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الأخير، وأصبح موقفه غاية في الصعوبة خلال الدور الثاني من المسابقة، وهو يسعى للإفلات من خطر الهبوط.

وقال فتوحي لـ«الإمارات اليوم»: «كنا نأمل في استغلال الدفعة المعنوية الكبيرة بعد الفوز التاريخي الساحق على الوحدة في كأس رئيس الدولة، ودخلنا مباراة بني ياس برغبة الفوز والحصول على النقاط الثلاث، من أجل انطلاقة جديدة للفريق نحو الابتعاد عن المركز الأخير الذي لا يليق بالفريق أو بما يقدمه من أداء جيد في أغلب مبارياته». وقال «بالفعل كان فريق دبا هو الأفضل حتى الدقيقة 25 من الشوط الأول، وأتيحت له بعض الفرص كان من الممكن أن يسجل منها، ولكن طرد بعدها المدافع عبدالرحيم أهلي، وكان ذلك نقطة التحول في المباراة، وللأسف فهذه هي المباراة الخامسة التي يلعبها فريق دبا منقوصا لأحد لاعبيه بعد نيله البطاقة الحمراء، وهذا أمر صعب جداً على الفريق».