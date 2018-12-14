فيروس يضرب معسكر فريق العين قبل لقاء الترجي التونسي

المصدر: معاذ كمبال -العين

قال مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش إن فيروس انفلونزا انتشر داخل معسكر فريقه وأن هنالك مجموعة من اللاعبين أصيبوا بالعدوى وهو ما قد يتسبب في غيابهم.

وقال زوران في المؤتمر الصحافي اليوم (الجمعة): "العائق الأكبر بالنسبة لنا حالياً هو أن أنتشار فيروس الانفلونزا في تشكيلة الفريق، حتى الآن لم يتحدد مصير مشاركة المهاجم السويدي ماركوس بيرغ والمصري يحي نادر اللذين يعانيان منه".

وكان بيرغ شارك كبديل في مباراة تيم ويلغنتون النيوزلندي في الدقيقة 78 بعد أن بدأ اللقاء احتياطياً بسبب الأنفلونزا بينما غاب لاعب المحور يحي نادر لذات الأسباب.

وطمأن المدرب الكرواتي جماهير فريقه بأنه وضع الخطة التي سنعتمد عليها في اللقاء بينما سيقف على الحالة الصحية للمهاجم ماركوس بيرغ في الحصة التدريبة الأخيرة.

ويواجه فريق العين منافسه الترجي التونسي في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم (السبت) على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الثانية من البطولة.

وكان ممثل الإمارات فاز في المباراة الافتتاحية على حساب تيلم ويلغنتون النيوزلندي بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية الوقت الرسمي والشوطين الإضافيين بالتعادل 3-3.