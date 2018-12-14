سلة الجزيرة تهزم العين في «شوط إضافي»

المصدر: جوني جبور - دبي

احتاج الجزيرة إلى شوط إضافي لحسم فوزه على مضيفه العين «88-85»، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل «79-79»، أول من أمس، في افتتاح الجولة السابعة من ذهاب الدور التمهيدي من بطولة الدوري العام بكرة السلة، التي سجلت عودة البطائح من صالة الظفرة بانتصار صعب «75-70».

ونجح العين في إنهاء الفترة الأولى متقدماً «16-13»، قبل أن يستعيد الجزيرة اتزانه وينهي الشوط الأول لمصلحته «37-30»، إلا أنه سرعان ما عاد العين لينهي الفترة الثالثة «36-16»، ثم عرف الجزيرة كيفية نيل الأفضلية في الفترة الرابعة «26-13» والعودة بالمباراة إلى نقطة التعادل في الثواني الأخيرة «79-79»، ما فرض على الفريقين الدخول في شوط إضافي ابتسمت نتيجته لفخر أبوظبي «9-6» وضمن من خلاله الفوز بالمباراة.وفي ثانية المباريات، فرط الظفرة بفرصة إنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق خمس نقاط «42-37»، بعد أن تمكن البطائح خلال مجريات الشوط من حسم نتيجة المباراة لمصلحته بنيل لاعبيه الأفضلية في الفترتين الثالثة والرابعة بواقع 25-19 و13-9. وعزز البطائح مركزه الرابع برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة عن ثلاثي الصدارة النصر والشارقة وشباب الأهلي الذين خاضوا، أمس، مبارياتهم في استكمال الجولة، فيما أهدى الانتصار فريق الجزيرة التقدم إلى المركز السادس برصيد تسع نقاط متقدماً بفارق النقطة عن الظفرة، ونقطتين عن العين متذيل الترتيب.