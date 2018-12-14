الأرجنتيني سكوكو يعود إلى الإمارات من بوابة ريفر بليت

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

محمد أبوإسماعيل - دبي

يعود لاعب ريفر بليت، الأرجنتيني سكوكو، إلى الإمارات مجدداً من بوابة فريق بلاد التانغو، بعد غياب استمر ستة أعوام من آخر ظهور له في دوري الخليج العربي، عندما كان محترفاً في فريق العين خلال الفترة من 2011-2013، إذ ارتدى القميص البنفسجي لكنه لم ينجح بشكل كبير، بعد أن خاض 19 مباراة فقط أحرز فيها تسعة أهداف للزعيم.

وكان فريق ريفر بليت قد توج بكأس كوبا ليبرتادوريس، بالفوز على غريمه بوكا جونيورز 3-1 في إياب المباراة النهائية، على ملعب سانتياغو برنابيو، ليتأهل إلى مونديال الأندية المقامة حالياً في الإمارات.

ولم يظهر اللاعب مع فريقه السابق العين خلال الفترة التي تعاقد معه سوى في موسم واحد من الموسمين مدة التعاقد، حيث خاض مع الفريق موسم 2011-2012، ولعب 19 مباراة سجل خلالها تسعة أهداف، ثم قرر النادي إعارته في الموسم الثاني حيث انتقل إلى فريق «نيوليز أولد بويز» الأرجنتيني ونجح بشكل كبير بعدما خاض 33 مباراة سجل خلالها 24 هدفاً، ولكن قرر العين عدم تجديد التعاقد مع اللاعب الذي انتقل بعد ذلك إلى فريق إنترناشيونال البرازيلي.

واللاعب موجود مع الفريق البطل ريفر بليت منذ بداية موسم 2017 ويستمر معه إلى الآن، إذ خاض مع الفريق 30 مباراة سجل فيها 12 هدفاً.