أبوظبي تستضيف قرعة كأس زايد للأندية بدلاً من الرياض

المصدر: منصور السندي - دبي

اختارالاتحاد العربي لكرة القدم، أبوطبي لإقامة قرعة مباريات الدور ربع النهائي لكأس زايد للأندية العربية الابطال، الإثنين المقبل، بدلاً من العاصمة السعودية الرياض، كما كان مقرراً من قبل، حيث تأهل لهذا الدور ثمانية أندية هي الوصل الإماراتي والهلال والأهلي السعوديان والمريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي والاتحاد السكندري المصري والرجاء البيضاوي المغربي ومولودية الجزائر، علماً أن الوصل تأهل الى هذا الدور على حساب الأهلي المصري، وحصل الهلال السعودي على بطاقة التأهل بعدما فاز على نفط العراق ذهاباً وإياباً وصعد الأهلي السعودي على حساب وفاق سطيف الجزائري، بينما صعد المريخ السوداني لهذه المرحلة على حساب اتحاد العاصمة الجزائري، وأطاح النجح الساحلي التونسي بالوداد المغربي بالفوز عليه ذهاباً وإياباً، وصعد الاتحاد السكندري على حساب الزمالك المصري، فيما نجح الرجاء البيضاوي في تخطي عقبة الإسماعيلي المصري.

ويسعى ممثل الإمارات في هذه البطولة فريق الوصل الى تحقيق إنجاز تاريخي في هذه البطولة، لاسيما أنه وصل الى هذا الدور على حساب فريق كبير وعريق مثل الأهلي المصري.