"الصحة" المصرية: مقتل 4 أشخاص وإصابة 88 آخرين في حادث تصادم قطارين في العيّاط

أعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان على حسابها في "فيسبوك"، مقتل 4 أشخاص وإصابة 88 آخرين في حادث تصادم قطارين في العيّاط.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن قطار "تحيا مصر" رقم 134، المتجه من الجيزة إلى الفيوم، اصطدم بمؤخرة القطار رقم 2010، المتجه من القاهرة إلى أسوان، اليوم الأحد، بين محطتي كفر عمار والرقة في منطقة العياط بمحافظة الجيزة.

وعلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الحادث، حيث كتب عبر "فيسبوك": "أتابع باهتمام بالغ تداعيات حادث القطارين وأعرب عن خالص مواساتي لأسر المتوفين وأصدق التمنيات بالشفاء للمصابين"، ووجه بسرعة التحقيق في ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.