تصدّر النجم المصري محمد صلاح مشاهد مقطع قصير نشره نادي طرابزون سبور التركي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» في 18 نوفمبر، وحوّل فيه لاعبيه إلى شخصيات رقمية ضمن مشاهد مستوحاة من لعبة «Grand Theft Auto VI»، تحت عنوان «GTA 61».

نشر نادي طرابزون سبور التركي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» مقطع فيديو بعنوان «GTA 61»، تصدّر مشاهده النجم المصري محمد صلاح، وظهر فيه لاعبو الفريق بشخصيات رقمية مستوحاة من لعبة «Grand Theft Auto VI».

واستعان النادي بالذكاء الاصطناعي لإعداد المقطع، واختار الرقم 61 في العنوان في إشارة إلى الرمز المستخدم على لوحات المركبات في طرابزون.

GTA 𝐕𝐈 ➡️ GTA 𝟔𝟏 https://t.co/851TivL1ih — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 18, 2026

وظهر صلاح في افتتاح المقطع، ثم عاد في مشاهد مع زملائه، بينهم الحارس الكاميروني أندريه أونانا، كما ظهر المدرب الألماني توماس ريس.