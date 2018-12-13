أروابارينا: سأتحدث عن تغييرات «الأجانب» بعد 20 ديسمبر

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكّد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أنه لا يفكر في الوقت الحالي في التغييرات التي من الممكن عملها في الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، مشيراً إلى أنه لن يتحدث عن التغييرات مع إدارة النادي، إلا بعد خوض آخر مباراة في دور المجموعات من مسابقة كأس الخليج العربي، أمام اتحاد كلباء في 20 الجاري.

وقال أروابارينا لـ«الإمارات اليوم» إن الوقت ليس مناسباً للحديث عن وجود تغييرات في صفوف الفريق، أو الإشارة إلى إمكانية الاستغناء عن بعض اللاعبين الأجانب، موضحاً أن شباب الأهلي تنتظره مباراتان في غاية الأهمية أمام الفجيرة في الدوري واتحاد كلباء في كأس الخليج العربي، وتركيز الفريق على تحقيق الفوز في هاتين المباراتين، حتى ينهي النصف الأول من الموسم بأفضل صورة، وبالتحديد في مسابقة الدوري، التي نسعى إلى الحفاظ على فارق النقاط مع فرق الصدارة، وعدم خسارة المزيد من النقاط بعد الهزيمة أمام بني ياس في الجولة الماضية.

وتحدث المدرب الأرجنتيني عن الخسارة أمام بني ياس، وقال: «لقد كانت خسارة مؤلمة جداً بالنسبة لنا، ولكن الفريق أثبت قوة شخصيته في المباراة التالية أمام اتحاد كلباء في كأس رئيس الدولة، إذ قدمنا مباراة جيدة، وعدنا سريعاً إلى سكة الانتصارات، وتأهلنا إلى ربع النهائي».

وأشار إلى أن شباب الأهلي تعامل بأفضل طريقة مع مباراة اتحاد كلباء، قائلاً: «لعبنا المباراة بحذر، لأن ارتكاب أي خطأ كان من الممكن أن يكلفنا الكثير، بأن نودع المسابقة، وأن نعود إلى المنزل لمتابعة مباريات البطولة من أمام التلفاز، لذلك أرى أن مستوى الفريق كان جيداً، وكانت لدينا ردة فعل ممتازة بعد الخسارة أمام بني ياس».

أما بالنسبة إلى تأثير خروج العين والوحدة والجزيرة على حظوظ شباب الأهلي في المنافسة على لقب الكأس، وإذا كان خروجهم درساً مفيداً للفريق، قال: «الدرس ليس فقط في مباريات الكأس، وإنما مباريات الدوري أيضاً، لأنه لا توجد مباراة سهلة، والمستويات متقاربة بين جميع الأندية، وبرز ذلك في مباريات الكأس، من خلال النتائج التي تحققت، وفي الوقت نفسه، فارق النقاط في الدوري ليس كبيراً بين أندية الصدارة، أو الأندية التي ترغب في الابتعاد عن المراكز المتدنية في لائحة الترتيب، ودورنا أن نكون في كامل تركيزنا في جميع المباريات، لأنه لا يوجد أمان لأي فريق في أي مباراة».

وتابع: «دوماً أركز في حديثي مع اللاعبين على أن التفاصيل الصغيرة هي من تتحكم في المباريات، لذلك أطلب منهم أن نهتم بكل شيء، وأن نتعامل مع جميع المباريات بالأهمية نفسها، إذ إن غياب التركيز كان من أسباب خسارة الفريق للعديد من النقاط في بداية الموسم».

وختم تصريحاته بالحديث عن قدرة شباب الأهلي على المنافسة على الألقاب المحلية الثلاثة، الدوري وكأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، وقال: «الفريق يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، وأنا سعيد تماماً بهؤلاء اللاعبين، وأثق تماماً بإمكاناتهم، والأهم أن نكون على قدر المسؤولية، في التعامل مع المباريات، وما يعجبني هو أن البدلاء عندما يحصلون على فرصة المشاركة يقدمون كل ما لديهم ويظهرون بشكل جيد، وهو أمر صحي للفريق أن تكون المنافسة قوية بين اللاعبين».

• 20 الجاري موعد مباراة شباب الأهلي مع اتحاد كلباء في كأس الخليج العربي.

أروابارينا:

• «التفاصيل الصغيرة هي من تتحكم في المباريات، وهذا ما أقوله للاعبي فريقي».