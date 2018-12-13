الشارقة ينشد لقب «بطل الشتاء» أمام «الصقور»

المصدر: منصور السندي - الشارقة

يخوض الشارقة عند الساعة 7:30 من مساء اليوم، على استاد خالد بن محمد في الحزانة، مواجهة مهمة للغاية أمام ضيفه فريق الإمارات في الجولة 13 والأخيرة من الدور الأول لدوري الخليج العربي لكرة القدم، إذ يبحث الفريقان عن الفوز، لاسيما الشارقة الذي يتطلع الى الوصول الى النقطة 31 ونيل لقب بطل الشتاء، وتحقيق إنجاز تاريخي بإنهاء الدور الأول دون أي هزيمة، في حين يسعى الإمارات الى حصد النقاط الثلاث ورفع رصيده الى 12 نقطة، والابتعاد عن دائرة الخطر وتجنب الخسارة الثامنة في الدوري حتى الآن، وكسر عقدة تفوق الشارقة عليه خلال الموسمين الأخيرين، إذ فاز الشارقة عليه في الدور الأول من موسم 2017-2018 بهدف دون رد، وتعادلا في الدور الثاني دون أهداف، وفي موسم 2016-2017 فاز الشارقة في الدور الأول 3-2، وعاد وفاز أيضاً في الدور الثاني 2-1، فيما فاز الإمارات في الدور الأول لموسم 2015-2016 بثلاثة أهداف دون مقابل، وتعادلا في الدور الثاني 2-2.

ويعول الشارقة في هذه المباراة على الروح المعنوية العالية للاعبيه، بعد التفوق الباهر الذي حققه الفريق بالفوز على الجزيرة في دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة وخطف بطاقة التأهل الى الدور ربع النهائي، وقبله الفوز على الوحدة في عقر داره في الجولة 12 من الدوري.

وفي الجانب الآخر فإن فريق الإمارات يمر بظروف صعبة، إذ يقبع في المركز قبل الأخير في ترتيب فرق الدوري، وبات مهدداً بالهبوط إلى دوري الهواة في حال استمر في نزف النقاط وتلقى الهزائم، فقد فاز في مباراتين فقط، وتعادل في ثلاث، وخسر في سبع مباريات، وتجمد رصيده عند تسع نقاط فقط، لذلك تسعى فرقة الصقور إلى تغيير هذه الصورة المهزوزة التي ظهر بها الفريق في الموسم الجاري.

الغيابات

الشارقة: لا توجد.

الإمارات: وليد عمبر وسعد سرور وأبيني وأحمد مال الله وخالد خميس.

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