ريال مدريد يبحث عن لقب «الزعيم» في مونديال الأندية 2018

المصدر: جوني جبور - دبي

تنطلق، مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، بطولة العالم للأندية لكرة القدم، التي تستضيفها الإمارات للمرة الثالثة في تاريخها، وتستمر حتى 22 الجاري، وينافس على لقبها سبعة فرق تمثل أبطال القارات، يتقدمها حامل اللقب ريال مدريد الإسباني.

تخوض الأندية ثماني مباريات تقام على استادَي هزاع بن زايد في مدينة العين، ومدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي.

ويستهل العين، ممثل الدولة، في السابعة والنصف من مساء اليوم، أولى المباريات بلقاء ويلينغتون النيوزيلندي بطل قارة أوقيانوسيا، على أن تقام يوم 15 الجاري منافسات الدور ربع النهائي، الذي سيجمع في أولى مبارياته كاشيما أنتلرز الياباني بطل آسيا، مع جوادا لاخارا المكسيكي المتوج بلقب قارة الكونكاف، ويتبع في اليوم ذاته ظهور ثاني ممثلي العرب الترجي التونسي بطل إفريقيا مع الفائز من ويلينغتون والعين، على أن يدشن حامل اللقب ريال مدريد أولى مبارياته في الدور نصف النهائي يوم 19 الجاري على استاد مدينة زايد الرياضية، إذ يلتقي مع الفائز من لقاء كاشيما وجوادا لاخارا.

وتبدو حظوظ ريال مدريد قوية في الاحتفاظ باللقب وتزعّم الكرة العالمية، وكتابة فصل جديد على صعيد السجلات الذهبية للبطولة، التي يعود تاريخ ولادتها للعام 2000، بأن يصبح الفريق الوحيد الذي ينجح في حصد اللقب أربع مرات، وفض شراكته مع غريمه التقليدي برشلونة صاحب الألقاب الثلاثة.

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