زوران: نصحت لاعبي العين بأن يستمتعوا بالمباراة

المصدر: معاذ كمبال - العين

كشف مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش، عن النصيحة التي قدمها للاعبيه قبل مواجهة فريق تيم ويلينغتون النيوزيلندي، مساء اليوم، في افتتاح مونديال كأس العالم للأندية لكرة القدم على استاد هزاع بن زايد، وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس: «نصحت اللاعبين بأن يستمتعوا بخوض مباريات المونديال، لأنهم يستحقون ذلك، كمكافأة بعد المجهود الكبير الذي قدموه في الموسم الماضي، من أجل الفوز بلقب دوري الخليج العربي، الذي أهّلهم للمشاركة في كأس العالم للأندية».

وأضاف زوران: «سعداء بالمشاركة في هذه البطولة المهمة، الكل يتوقع منا أداء عالياً، وأنا على ثقة بأن اللاعبين سيكونون على قدر التحدي والمسؤولية، لأنهم لا يمثلون أنفسهم، وإنما كل الإمارات».

وتابع: «أمضيت في ملاعب كرة القدم نحو 20 عاماً، وبالتأكيد هنالك العديد من الذكريات التي تظل خالدة في الأذهان، وسيكون من بينها دون شك المشاركة في المونديال، ستكون بطولة خالدة أيضاً، وأنا أتطلع للوصول فيها لأبعد نقطة ممكنة».

وقلل زوران ماميتش من تأثر فريقه بالخسارة على يد الوصل في بداية الأسبوع الجاري في كأس رئيس الدولة، وقال: «صحيح أننا خسرنا تلك المباراة، ولكنها أصبحت الآن من الماضي، علينا أن نركز دائماً في ما هو قادم، ولدى لاعبي فريقي خبرة جيدة وتجارب سابقة، ولكن بالنسبة إلي في اللحظة الحالية وليس بالأهمية، وعلينا أن نتحدث عن ويلغنتون لأننا نريد التفكير عن المستقبل كثيراً حتى لا نفقد ما بين أيدينا».

وعما إذا كان وصول فريق الجزيرة إلى نصف النهائي في الموسم الماضي، يسبب لهم أي ضغوط، قال المدرب الكرواتي: «الجزيرة شارك في البطولة العام الماضي وكرة القدم فيها في كل يوم تحد جديد، نحن نركز على أنفسنا وفي تقديم الأداء القوي في كل مباراة نخوضها في كل المسابقات، ونرغب في تمثيل النادي والدولة على نحو مشرف، وسنلعب من أجل ذلك».

وحول الأداء الذي يتوقع أن يقدمه لاعب فريقه، الياباني تسوكاسا شيوتاني في لقاء اليوم، خصوصاً أن لديه خبرة سابقة في المنافسة بالمشاركة مع فريقه السابق هيروشميا الياباني، قال: «أعرف شيوتاني منذ فترة طويلة، حينما كنت مدرباً لفريق دينامو زغرب الكرواتي، كنا بصدد التعاقد معه، لكن الأمور لم تسر على النحو المطلوب، بسبب قيمة الصفقة».

وأضاف: «أنا سعيد بأن لدي في صفوف فريق لاعب مثل شيوتاني يجيد اللقب في أكثر من موقع وينفذ المهام المطلوبة منه بشكل كامل، شيوتاني لاعب مهم في فريقي، وبالتأكيد أنا مسرور بوجوده معنا في الفريق وفي هذه البطولة».

ورداً على سؤال حول الطريقة التي قد يتبعها في مواجهة خصم مغمور على غرار فريق تيم ويلغنتون النيوزيلندي: «ليس هنالك أي شيء مستحيل في مثل هذه المباريات، علينا أن نتوقع أي شيء من الفريق المنافس، لا يمكن أن ندخل مباراة ونحن نعتقد أنها ستكون سهلة، كرة القدم تعطي الفريق الذي يعطيها فحسب».

وأضاف: «كل لاعبي فريقي يدركون أن المباراة لن تكون سهلة، علينا أن ندخل المباراة بهذه العقلية، المنافس ليس بالسهل، والدليل أنه يشارك مع نخبة الأندية العالمية، علينا أن نقاتل منذ الثانية الأولى حتى الآخر، من أجل الفوز في اللقاء والتأهل للدور الثاني».