زلاتكو: الفوز على البحرين يحقق الهدف الأول بتأهل «الأبيض» إلى المربع الذهبي

أكد مدرب منتخب الإمارات زلاتكو داليتش أن مواجهة البحرين ستكون صعبة للغاية، مشيراً إلى قوة المنافس وخبرته الكبيرة، إلى جانب امتلاكه مجموعة من اللاعبين الذين خاضوا مباريات عديدة معاً، مبيناً أن هدف «الأبيض» هو الفوز لتحقيق الخطوة الأولى في البطولة بالتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج.

وقال زلاتكو في مؤتمر صحافي إنه: «أتوقع مباراة صعبة ومفتوحة، ونعرف جيداً ما ينتظرنا، وسنبذل أقصى ما لدينا من أجل تقديم أفضل ما لدينا. البحرين منتخب يتمتع بخبرة كبيرة، ولديه عدد من اللاعبين الذين لعبوا معاً لفترة طويلة، تصل إلى أربع أو خمس سنوات».

وأضاف: «مدرب البحرين دراغان أيضاً مدرب جيد جداً، وقد قدم عملاً رائعاً مع الفريق، وأعرف أن المباراة ستكون صعبة بالنسبة لنا».

وتابع: «كما تعلمون، إذا فزنا في المباراة، سنتأهل إلى نصف النهائي، ونكون قد حققنا هدفنا الأول في البطولة. لكن البحرين ستقدم كل ما لديها، لأنها ربما تكون الفرصة الأخيرة لها. شاهدت المباراتين اللتين خاضتهما، وقدمت خلالهما أداءً جيداً وحافظت على الضغط، لذلك علينا أن نفعل شيئاً من جانبنا».

وقال: «أنا أعرف أننا قدمنا مباراة جيدة، لكن مباراة واحدة لا تعني شيئاً، إنها مجرد فوز واحد. علينا أن نواصل العمل ونقدم مستوى أفضل، وأنا أتوقع المزيد والمزيد من لاعبي فريقي».

وزاد: «يمكننا أن نكون سعداء بالفوز، لكن علينا الآن أن نركز على ما هو قادم. قدمنا مباراة جيدة أمام اليمن، لكن علينا أن ننسى تلك المباراة، وكل تركيزنا سيكون على مواجهة البحرين. نحترمهم بشكل كامل، وسنحاول استغلال نقاط قوتنا، والاستفادة من الاستحواذ على الكرة».

وأردف: «سجلنا أربعة أهداف رائعة، وجاءت جميعها بعد تحركات جيدة وتمريرات وعرضيات وتسديدات، لكن لا يمكننا تكرار الحديث عن المباراة الماضية. أكرر أن دفاعنا يجب أن يكون نقطة قوتنا الأساسية، وعلينا أن نكون أقوياء جداً في الجانب الدفاعي».

وواصل: «علينا حماية مرمانا من الهجمات المرتدة، والتعامل مع أسلوب البحرين، والبقاء متماسكين في الملعب، وأن يكون كل لاعب قريباً من زميله. أريد أن نقدم مباراة أفضل من المباراة السابقة».

وتحدث داليتش عن تجربته السابقة مع منتخب كرواتيا، مؤكداً أن تركيزه الحالي ينصب بالكامل على مهمته الجديدة مع منتخب الإمارات، وقال: «قدمت عملاً رائعاً مع منتخب كرواتيا، لكنني هنا الآن. هذه بداية جديدة بالنسبة لي، وتحدٍ جديد، وما حدث في الماضي أصبح خلفي. كل تركيزي الآن هنا».

وشدد: «أريد أن أحقق مع منتخب الإمارات شيئاً مماثلاً لما فعلته سابقاً، ونحن بدأنا بشكل رائع. علينا أن نواصل التطور وأن نبذل أقصى ما لدينا. هذه مهمتي الجديدة، وهذا عملي الجديد، وهذه فترة جديدة بالنسبة لي، وكل تركيزي سيكون على مهمتي الحالية».

ولفت إلى: «علينا أن ننسى الماضي، فالماضي أصبح من الماضي. مباراة اليمن انتهت، وكل ما يتعلق بمسيرتي السابقة انتهى، والآن لدي بداية جديدة وتحدٍ جديد، وأنا أملك الدافع الكامل لمواصلة العمل مع منتخب الإمارات».

واختتم: «نحن هنا بنسبة 100%، وتركيزنا منذ البداية كان بنسبة 200% أو أكثر. نعرف أن جماهيرنا سعيدة، ونعرف أن الناس سعداء، لكن هذه البطولة يجب أن نتعامل معها خطوة بخطوة».