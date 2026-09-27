زلاتكو: أتوقع مباراة صعبة ومفتوحة

أكد مدرب منتخب الإمارات زلاتكو داليتش أن مواجهة البحرين ستكون صعبة للغاية، مشيراً إلى قوة المنافس وخبرته الكبيرة، إلى جانب امتلاكه مجموعة من اللاعبين الذين خاضوا مباريات عديدة معاً، مبيناً أن هدف «الأبيض» هو الفوز لتحقيق الخطوة الأولى في البطولة بالتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج.

وقال زلاتكو في مؤتمر صحافي، أمس: «أتوقع مباراة صعبة ومفتوحة، ونعرف جيداً ما ينتظرنا، وسنبذل أقصى ما لدينا من أجل تقديم أفضل ما لدينا. البحرين منتخب يتمتع بخبرة كبيرة، ولديه عدد من اللاعبين الذين لعبوا معاً لفترة طويلة، تصل إلى أربع أو خمس سنوات».

وأضاف: «مدرب البحرين دراغان أيضاً مدرب جيد جداً، وقد قدم عملاً رائعاً مع الفريق، وأعرف أن المباراة ستكون صعبة بالنسبة لنا».

وتابع: «كما تعلمون، إذا فزنا في المباراة، فسنتأهل إلى نصف النهائي، ونكون قد حققنا هدفنا الأول في البطولة. لكن البحرين ستقدم كل ما لديها، لأنها ربما تكون الفرصة الأخيرة لها. شاهدت المباراة التي خاضها المنتخب البحريني وقدم خلالها أداءً جيداً وحافظ على الضغط، لذلك علينا أن نفعل شيئاً من جانبنا».

وقال: «أنا أعرف أننا قدمنا مباراة جيدة، لكن مباراة واحدة لا تعني شيئاً، إنها مجرد فوز واحد. علينا أن نواصل العمل ونقدم مستوى أفضل، وأنا أتوقع المزيد والمزيد من لاعبي فريقي».

وزاد: «كل تركيزنا سيكون على مواجهة البحرين. نحترمهم بشكل كامل، وسنحاول استغلال نقاط قوتنا، والاستفادة من الاستحواذ على الكرة».