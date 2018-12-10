غابرييل يهدي النصر فوزاً صعباً على بني ياس

المصدر: منصور السندي - الشارقة

خطف النصر بطاقة التأهل للدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على بني ياس بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس، على استاد خالد بن محمد بالحزانة ضمن دور الـ16 في المسابقة.

ورغم أن النصر لعب «61» دقيقة بـ10 لاعبين فقط، إلا أنه حافظ على تقدمه في المباراة لكنه تأثر كثيراً بهذا الطرد الذي كان يمكن أن يكلفه نتيجة المباراة.

وسجل هدف المباراة البرازيلي ماركوس غابرييل بعد مرور 24 دقيقة على بداية اللقاء، مستفيداً من هجمة سريعة ومنظمة ليضع الكرة في المرمى السماوي بكل ثقة.

وحضر المباراة 1025 مشجعاً. واكمل النصر المباراة بـ10 لاعبين، بعد طرد حكم اللقاء أحمد عيسى درويش للاعب الفرنسي يوهان كاباني «29» إثر لعبة مشتركة مع لاعب بني ياس حبوش صالح، وهدد بني ياس مرمى النصر بأكثر من محاولة لكنها افتقدت للمسة الأخيرة، لكن النصر حافظ على تقدمه، لتنتهي المباراة بفوز العميد.