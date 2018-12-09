مدرب بني ياس يكشف سبب الخسارة أمام النصر

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد مدرب فريق بني ياس الكرواتي كرونو سلاف غوريتش أنه غير راض عن نتيجة مباراة فريقه أمام النصر التي أقيمت اليوم الاحد ضمن الجولة 16 لمسابقة كأس رئيس الدولة وانتهت بخسارة فريقه بهدف دون رد وخروجه من المسابقة، حيث أرجع سبب الخسارة الى أن بني ياس تلقى هدفا في مرماه نتيجة خطأ كبير فضلا عن أنه واجه بعض المشاكل خلال المباراة من بينها شعور لاعب الفريق المحترف الإسباني بيدرو كوندي بالإصابة قبل بداية المباراة بدقائق معدودة، واصفا كوندي بانه لاعب مهم جدا في خط هجوم الفريق، لافتا الى أنه بإمكان فريقه الفوز على أي فريق في الإمارات لكنه اخفق في الاختبار خلال هذه المباراة.

وقال كرونوسلاف خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة "رغم أن النصر لعب المباراة لنحو ساعة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه يوهان كاباي لكننا لم نستغل ذلك وقد تحدثت للاعبن قبل المباراة عن أهميتها للفريق وأنها تشكل تحديا كبيرا بالنسبة له".

وأضاف" حاولنا تحقيق الفوز في المباراة لكن لم نستطع وسنطوي صفحة مباراة النصر ونركز على المباراة القادمة للفريق في الدوري".

وأشار مدرب بني ياس الى أنه يشكر لاعبيه على الأداء والمجهود الذي قدموه خلال المباراة.