«سوبر هاتريك» شيخ دياباتي يهدي الإمارات فوزاً مريحاً على حتا

المصدر: محمد فاضل - كلباء

تأهل فريق الإمارات لدور الثمانية لبطولة كأس رئيس الدولة، بعد فوزه، أمس، على حتا، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما على استاد نادي اتحاد كلباء، سجل الأهداف الأربعة اللاعب المالي شيخ دياباتي، واستفاد «الصقور» بشكل بارز من وجود ثلاثة لاعبين أجانب في صفوفه، مقابل لاعب واحد في صفوف حتا.

وكاد الإمارات أن يتقدم بالهدف الأول، بعد خطأ دفاعي للاعب حتا محمد طالب، الذي أعاد الكرة إلى حارسه، قبل أن يبعدها حارس حتا عبيد ثاني بمهارة في الدقيقة 20، ونجح الإمارات في تسجيل هدفين في دقيقتين، حيث تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 27، عن طريق اللاعب المالي شيخ دياباتي، بعد أن تلقى كرة طولية، أرسلها له الإيفواري بكاري كونيه، وضعته بحالة انفراد تام، مسدداً الكرة بقوة إلى داخل المرمى، بعدها بدقيقة استفاد اللاعب نفسه من هجمة مرتدة وسجل الهدف الثاني، مستفيداً من تمريرة زميله فهد خلفان في الدقيقة 28، واعترض لاعبو حتا على الهدف، مطالبين باحتساب حالة تسلل، وبرجوع الحكم يحيى الحمادي إلى تقنية الفيديو (الفار) واصل احتسابه للهدف، ولم يكتفِ الإمارات بالهدفين، محاولاً إدراك الثالث إلا أن تسديدة دياباتي الصاروخية أنقذها حارس حتا عبيد ثاني في الدقيقة 33، بالمقابل كاد حتا أن يسجل هدفه الأول، بعد تسديدة صاروخية لمدافعه محمد طالب التي تصدى لها الحارس أحمد الشاجي في الدقيقة 45، بشكل مهاري.

وتمكن حتا من تقليص الفارق بتسجيله الهدف الأول، عن طريق البرازيلي لوان سانتوس، وكاد أن يتعادل بعد تسديدة محمد جمال، التي أنقذها الحارس الشاجي ببسالة 50.

وأنقذ حارس حتا عبيد ثاني فريقه من فرصة هدف محقق، بعد أن تصدى لكرة صاروخية سددها دياباتي في الدقيقة 75، مبقياً على تفوقه، قبل أن يتمكن دياباتي من تسجيل الهدف الثالث برأسية رائعة في الدقيقة 84، مستفيداً من كرة عرضية، قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الرابع في الدقيقة 90+6، مستفيداً من تشتيت خاطئ لمدافعي حتا لكرة على مشارف منطقة الجزاء.