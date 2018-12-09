المصدر: الامارات اليوم

اتصال

كشف لاعب دبا الفجيرة، المغربي إدريس فتوحي، عن أن أول اتصال تلقاه بعد الفوز التاريخي لـ«النواخذة» على الوحدة، أول من أمس، بسداسية نظيفة في كأس رئيس الدولة، كان من والدته، التي تحدثت معه عقب المباراة، وهنأته على الفوز ومستواه الرائع.

جمهور

رفض بعض جماهير فريق الوحدة الاعتذار الذي تقدم به لاعب الفريق، الأرجنتيني سبستيان تيغالي، عقب خسارة العنابي، أول من أمس، بسداسية نظيفة أمام دبا، في الكأس، إذ حاول اللاعب الذهاب إلى الجمهور عقب انتهاء المباراة، والاعتذار إليهم، لكنهم طلبوا منه الابتعاد.

تعاقد

طلب مدرب، بأحد أندية دوري الخليج العربي، من إدارة النادي عدم الاستعجال في الاتفاق مع لاعبين أجانب، للتعاقد معهم في فترة الانتقالات الشتوية، مشيراً إلى أنه ينتظر خوض مباراتي الفريق في الكأس والدوري، قبل الاستقرار على تغيير لاعبين في «ميركاتو الشتاء».