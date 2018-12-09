إدريس فتوحي: فوز دبا الفجيرة على الوحدة بالستة مستحق

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب دبا الفجيرة، المغربي إدريس فتوحي، أن «النواخذة» لعب لتحقيق الفوز على الوحدة، في مباراة الفريقين، أول من أمس، في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة، لافتاً إلى أنه لا يوجد شخص توقع فوز دبا الفجيرة بسداسية نظيفة، ولكن وفقاً لمجريات المباراة ومردود الفريقين، تعدّ النتيجة مستحقة لـ«النواخذة».

وأعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة، تعاقدها رسمياً مع المدير الفني السابق للجزيرة، الهولندي هينيك تين كات، لتدريب الفريق الأول، خلفاً للروماني لورنت ريجيكامب.

وأكدت الشركة في بيان رسمي، تسلم المدير الفني الجديد مهام عمله الأسبوع المقبل.

وقال فتوحي في تصريحات صحافية: «إن دبا الفجيرة خاض المباراة بهدف تحقيق الفوز، والتأهل إلى ربع النهائي»، موضحاً: «كنا نعلم أن الوحدة ليس في أفضل مستوياته، ونتائج الفريق وأداؤه متراجع في الفترة الأخيرة، وركزنا على استغلال حالة (العنابي) بتقديم مباراة قوية، واللعب من أجل الفوز، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها دبا الفجيرة في دوري الخليج العربي، واحتلال الفريق المركز الأخير في لائحة الترتيب».

وأضاف: «استغلينا حالة الوحدة، خصوصاً أن لاعبيه تراجع مستواهم بشكل كبير، بعد إحراز دبا الفجيرة الهدف الثالث، واستمر (النواخذة) في التركيز على إحراز الأهداف، وأضفنا ثلاثة أهداف أخرى، ليحقق الفريق فوزاً كبيراً».

وتمنى اللاعب المغربي أن يقدم دبا الفجيرة الأداء نفسه في مباريات دوري الخليج العربي، وقال: «بالتأكيد لم نتوقع الفوز الكبير على الوحدة بهذه النتيجة، وأتمنى أن نستفيد من هذه المباراة بالعودة إلى دوري الخليج العربي بمعنويات مرتفعة، وتحسين نتائجنا وتحقيق الفوز في الجولة الـ13 بختام مباريات الدور الأول، إذ إن المسابقة طويلة، ويتبقى الدور الثاني بأكمله، ولدينا القدرة على تحسين وضعنا».

وتابع: «أرى أن دبا الفجيرة قدم عروضاً قوية في الدوري، لكن غاب عن اللاعبين التوفيق، بينما في مباراة الوحدة صنعنا سبع فرص، وأحرزنا منها ستة أهداف، وهو ما يوضح حجم تركيزنا، الذي نفتقده في مباريات الدوري».

وأشار إلى أن دور خط الهجوم مهم في تحسين نتائج دبا الفجيرة، وقال: «عندما لا نحرز الأهداف يكون وضع الفريق صعباً، بينما إحرازنا للأهداف يمنح المدافعين أفضلية والراحة في التعامل مع المباريات».

أما بالنسبة إلى ذهابه إلى برنامج تلفزيوني في إحدى القنوات قبل المباراة بيوم واحد، وتأثير ذلك في مردوده، قال: «دوماً التدريب الأخير قبل المباراة خفيف، ولقد ذهبت إلى البرنامج بعد استئذان الجهاز الفني، وأرى أنني لم أتأثر خلال المباراة، وظهرت بشكل جيد».

جمعة العبدولي: دبا الفجيرة لم يكن مطالباً بالفوز

أبدى مدير فريق دبا الفجيرة، جمعة العبدولي، سعادته بالفوز التاريخي لـ«النواخذة» على الوحدة بسداسية نظيفة في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة، موضحاً أن «دبا الفجيرة دخل المباراة وهو لم يكن مطلوباً منه تحقيق الفوز في الأساس».

وقال العبدولي في تصريحات صحافية: «إن من أهم أسباب الفوز الكبير لدبا الفجيرة هو أن اللاعبين لم يكن لديهم ضغوط»، موضحاً: «طلبنا من اللاعبين خوض المباراة لتقديم عرض قوي، ولم نطلب منهم تحقيق الفوز، وكان ذلك عاملاً إيجابياً، خصوصاً أن الفريق لم يكن عليه ضغوط، وقدمنا مباراة كبيرة».

وأضاف: «سعيد لأنني سأقول، أخيراً، لفريقي مباراة، وليس مثل كل مباراة (هارد لك)، وبالتأكيد النتيجة لم تكن متوقعة، رغم أن مباريات الكأس تتسم بالمفاجآت، ولكن ليس بهذه النتائج الكبيرة».

وختم بقوله: «مباريات الدوري مختلفة عن الكأس، ونتمنى أن نحصل على دفعة معنوية قوية قبل مواجهة بني ياس في الجولة

الـ13، وأن ننهي الدور الأول بشكل جيد».