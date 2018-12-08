الظفرة يتسلح بالأجانب لتجاوز الحصن

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

تتجه الأنظار في الساعة الخامسة إلا ربعاً من مساء اليوم، نحو استاد نادي بني ياس الذي سيحتضن مواجهة الظفرة ومنافسه دبا الحصن، ضمن دور الـ16 لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، في لقاء يدخله الظفرة متسلحاً بأجانبه الأربعة في مواجهة فريق الحصن الذي سيدخل اللقاء بأجنبيين فقط، بسبب قواعد اتحاد الكرة التي تحرم أندية دوري الدرجة الأولى تسجيل أكثر من لاعبين أجنبيين.

ولا تبدو المباراة متكافئة بين الفريقين، إذ إن فريق الظفرة سيتمكن من الاستعانة بلاعبيه الأجانب الأربعة في لقاء اليوم، بعكس فريق الحصن الذي لديه في قائمته لاعبان أجنبيان فقط، في وقت تراجعت فيه لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن القرار الذي كانت قد اتخذته بداية من النسخة الماضية بإجبار أندية دوري الخليج العربي باللعب بأجنبيين فقط، حينما تلتقي بأندية دوري الدرجة الأولى في كأس رئيس الدولة.

ويرتكز فريق الظفرة على دكة بدلاء قوية مقارنة بفريق الحصن، إذ لديه مجموعة مميزة من اللاعبين الأجانب، وهم البرازيلي رومولو دو سانتوس ومواطنه دييغور ريناتو والأروغوياني نيكولاس ميليسي والمغربي أمين العطوشي، وكان الرباعي تألق مع الفريق في الجولات الماضية، وقاده لاحتلال المركز العاشر حالياً برصيد 13 نقطة.

في المقابل، سيتسلح فريق دبا الحصن فقط بخدمات لاعب المنتخب اليمني، عبدالواسع المطري والبرازيلي فينيسيوس سيلفا، في وقت لا يمر فيه الفريق بأفضل أيامه، فبعد نشوة التأهل لدور الـ16 عبر بوابة التمهيدي بصدارة المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات وخسارة واحدة حقق الفريق بداية كارثية في دوري الدرجة الأولى، إذ لديه في رصيده نقطة واحدة من ثلاث مباريات (خسارتان من مسافي وخورفكان وتعادل مع الذيد).

وفي ظل النتائج السلبية للفريق لم تجد إدارة النادي حلاً سوى إقالة المدرب الوطني بدر طبيب الشحي، والاستعانة بمدربي المراحل السنية، الوطني فهد النقبي والمصري فتحي سليم كفترة مؤقتة، إلى حين التعاقد مع مدرب جديد، وقد يمثل التأهل للدور ربع النهائي على حساب الظفرة فرصة لاستعادة الثقة مجدداً.