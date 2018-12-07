دبا والوحدة.. مواجهة تعويض الدوري

المصدر: محمد فاضل - دبي

يستضيف استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي الساعة 4:45 من مساء اليوم، مواجهة دبا الفجيرة مع الوحدة، ضمن منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة.

ويبحث الفريقان عن تعويض ما فاتهما في بطولة دوري الخليج العربي، خصوصاً أن «النواخذة» يحتل المركز الأخير، بينما يبعد «العنابي» 10 نقاط عن مركز الصدارة، الذي يتربع عليه الشارقة والعين.

وسيغيب عن الوحدة ثلاثة لاعبين أساسيين بداعي الإصابة هم: إسماعيل مطر ومحمد برغش والمغربي مراد باتنا، بينما سيعود الأردني ياسين البخيت إلى صفوف دبا الفجيرة، ما يجعله قادراً على أن يخوض المباراة وهو مكتمل الصفوف، بعد أن غاب عن مباريات الفريق السابقة للحرمان الإداري، وظهر بسببها دبا الفجيرة بشكل فني متواضع متأثراً بذلك الغياب.

من جهته، وصف مدرب دبا الفجيرة، السوري محمد قويض، المباراة بـ«الصعبة»، على الرغم من غيابات الوحدة المؤثرة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الوحدة لا يتأثر بلاعب، ولديه من اللاعبين المميزين عدد كبير، وهو بمن حضر، وعلى الرغم مما تتمتع به المباراة من أهمية كبيرة، كونها أغلى البطولات، التي تنظم في الدولة، لكن يبقى همنا الأول هو تصحيح مسار الفريق، واستعادة النتائج المفقودة من أجل تحقيق البقاء في دوري الخليج العربي، ما يستدعي الزج ببعض اللاعبين لمنحهم فرصة اللعب في هذه المباراة، بهدف الاستمرار بهذه البطولة لأبعد ما يمكن، وأن تكون هذه المباراة بمثابة بروفة فنية جيدة للمباراة الأخيرة في الدور الأول من دوري الخليج العربي أمام بني ياس».

وتابع: «الفريق كامل العدد بعودة اللاعب ياسين البخيت للمشاركة في هذه المباراة، ونريد الفوز أيضاً من أجل جمهورنا المتعطش للنتائج المفرحة».

ويتحمّل مدرب الوحدة الحاي جمعة، مسؤولية كبيرة في هذه المباراة تحديداً، وسيكون عليه تحمّل مسؤولية تحقيق الفوز لا غيره، وعمل الكثير من أجل تحقيق الانتصار في مباراة اليوم، وقيادة الوحدة أمام فريق غامض فنياً، سيلقي بكامل جهوده الفنية والبدنية من أجل الفوز وتصحيح مساره، ما سيجعل المباراة صعبة، ويتعين عليه عبور هذه المباراة بتحقيق الفوز والإبقاء على حظوظ المنافسة على الفوز بإحدى بطولات الموسم الحالي، وتكرار إنجاز الفوز بها للمرة الثالثة بعد موسمي 2000 و2016 التي توّج بها العنابي بطلاً، فضلاً عن الفوز بهذه المباراة سيمهد الطريق نحو المدرب الحاي جمعة للاستمرار في مهمته التدريبية الحالية لأبعد ما يمكن.

وكان الفريقان قد التقيا مرتين في الموسم الحالي فاز بهما الوحدة 2-صفر، في كأس الخليج العربي، و4-1 في بطولة الدوري، بينما هي المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان ضمن بطولة كأس رئيس الدولة منذ تدشين الاحتراف، حيث التقى الفريقان في موسم 2016، وفاز بها الوحدة 2-1.

- الأردني ياسين البخيت يعود من الإيقاف لتدعيم صفوف دبا الفجيرة.

- إسماعيل مطر ومحمد برغش والمغربي مراد باتنا يغيبون عن الوحدة.