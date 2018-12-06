زوران يخطط لتأهل العين على حساب الوصل في الوقت الأصلي

المصدر: معاذ كمبال - العين

كشف مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش إنه يخطط من أجل التأهل للدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم على حساب فريق الوصل بالفوز في الوقت الرسمي وليس عبر ركلات الترجيح التي قد تصل إليها المباراة في حال نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل.

وقال في المؤتمر الصحافي اليوم: "لا نفكر في ركلات الترجيح على الاطلاق بقدر ما نخطط للتأهل للدور المقبل في الوقت الأصلي للقاء".

وكان العين فاز منتصف الأسبوع الحالي على حساب الوصل بإستاد زعبيل في دبي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية عشر لدوري الخليج العربي.

لكن مباراة (الجمعة) المقامة على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي ستكون مختلفة عن الأطلاق إذ لا بد من فائز.

وقال زوران: "فريق الوصل ليس بالسهل وكون أننا فزنا في دوري الخليج العربي في الجولة الماضية لا يعني أن تكرار الفوز سيكون سهلاً على الاطلاق، يجب التركيز العالي طوال وقت اللقاء من أجل التغلب عليهم".

وأكد المدرب الكرواتي أنه يثق في قدرة لاعبي فريقه على تحقيق الفوز في اللقاء عطفاً على المستويات التي ظهروا بها في المباراة الماضية وأن جميع لاعبي الفريق في كامل الجاهزية لخوض اللقاء.

وبدوره أكد لاعب فريق العين، المصري يحي نادر أن كل زملائه في فريق العين في كامل الجاهزية لخوض مباراة اليوم أمام الوصل في كأس رئيس الدولة.

وقال نادر في المؤتمر الصحافي إنه سعيد بالفرص التي حصل عليها من قبل المدرب زوران ماميتش.

وحول توقعه لمباراة الوصل في كأس رئيس الدولة، قال: "اللقاء سيكون صعباً ونحن نأمل في تحقيق الفوز والتأهل للدور ربع النهائي.

وتابع "أعتقد أننا لن نواجه صعوبة كبيرة في اللقاء بعدما عرفنا أسلوب لعب الوصل في مواجهتنا يوم الاثنين الماضي".