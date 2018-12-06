المصدر: دبي-الامارات اليوم.

حوافز

تعهد مسؤول بارز في أحد أندية دوري الخليج العربي، مضاعفة حوافز لاعبي الفريق والجهاز الفني، حال مواصلة الفريق مشواره بقوة في الدوري، في أعقاب النتائج الإيجابية المميزة التي ظل يحققها في الفترة الماضية.

مرعي

دخل أحد أندية دوري الخليج العربي في مفاوضات مع لاعب النجم الساحلي التونسي، المصري عمرو مرعي، حيث كان اللاعب قريباً من التوقيع، قبل أن يدخل نادي بيراميدز في مصر، وينال توقيعه، لينتقل مرة أخرى إلى الدوري المصري.

بيتريسكو

وجد مدرب النصر السابق، الروماني دان بيتريسكو، مع عائلته، في مدرجات مباراة النصر والفجيرة، التي أقيمت مساء أمس، في وقت أكد فيه مصدر بنادي النصر أن العميد سيتعاقد مع مدرب جديد على دورينا.