الجزيرة يسقط وبطل الشتاء ينحصر بين "الملك" و"الزعيم"

المصدر: معاذ كمبال – أبوظبي

سقط فريق الجزيرة في فخ الخسارة أمام مضيفه الظفرة 2-3 في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة الثانية عشر من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وفقد فريق الجزيرة فرصة في المنافسة على لقب "بطل الشتاء" التي أصبحت منحصرة بين الشارقة المتصدر برصيد 28 نقطة والعين صاحب المركز الثاني بذات العدد من النقاط وذلك بعد أن تجمدت نقاطه عند 25 نقطة.

ولم يظهر فريق الجزيرة بالصورة المعتادة فبعد أن فاز في الجولات الثلاث الماضية على أندية الوصل والوحدة والإمارات على التوالي عاد الفريق ليتلقى الخسارة الأولى له في مشواره في الدوري.

وكان الظفرة تقدم بالهدف الأول بواسطة لاعبه البرازيلي، رومولو دو سناتوس في الدقيقة 26 وعاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 78.

لكن الجزيرة قلص الفارق في الدقيقة 88 بواسطة على مبخوت فيما عاد البرازيلي رومولو وسجل الهدف الثالث له ولفريقه "هاترك" في الدقيقة 90، قبل أن يعود الجزيرة ويسجل الهدف الثاني له بواسطة علي مبخوت في الدقيقة 6+90 من ركلة جزاء.

وقال حارس مرمى فريق الظفرة، خالد السناني في تصريحات صحافية لقناة أبوظبي الرياضية عقب المباراة إنهم ظلوا لأسبوع كامل يتدربون على الخطة التي أتبعها فريقهم من أجل تحقيق الفوز على حساب ضيفهم الجزيرة.