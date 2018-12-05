الرميثي: لن يستمر في الوحدة إلا من يستحق ارتداء قميصه

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكد رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، أحمد الرميثي، أن هناك «غربلة منتظرة في صفوف فريق الوحدة، خلال الانتقالات الشتوية في يناير المقبل»، بالإضافة إلى عقد صفقات جديدة لدعم صفوف الفريق من أجل تصحيح المسار، ووضعه على الطريق الصحيح حتى يعود بقوة للمنافسة على ألقاب الموسم الحالي، وشدد على أنه «لن يستمر في الوحدة إلا من يستحق ارتداء قميصه».

وخسر الوحدة، أول من أمس، على ملعبه أمام الشارقة 3-2، في الجولة 12 لدوري الخليج العربي، واتسع الفارق بينه وبين فرق الصدارة إلى 10 نقاط، وتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الخامس، وتضاءلت آماله بشدة في المنافسة في الدرع.

وقال الرميثي، في تصريحات صحافية بعد المباراة: «الأخطاء الفردية القاتلة هي السبب الأول في خسارة الوحدة، في الوقت الذي قدم فيه الفريق عرضاً جيداً، في فترات كثيرة من المباراة، وأبلى فيها بلاء حسناً، لكن هذه الأخطاء أهدرت المجهود الكبير الذي بذله الفريق».

وأضاف «كنا قد وضعنا بعض الأطر، لتصحيح مسار الفريق بعد تراجع نتائجه في الدوري، وبدأت بتغيير الجهاز الفني وإقالة المدرب الروماني ريجيكامب، وهناك خطوة أخرى تخص اللاعبين في يناير المقبل، ولن يستمر إلا من يستطيع العطاء ويستحق ارتداء قميص العنابي وتحمل مسؤوليته أمام جماهير النادي، وهناك بعض الإجراءات ستقوم بها إدارة النادي في هذا الشأن، لدعم صفوف الفريق بصفقات قوية سيعلن عنها في حينها».

وانتقد الرميثي قرارات حكم المباراة حمد علي يوسف، وقال: وجدنا تبريراً غريباً لصحة هدف الشارقة الأول الذي جاء من تسلل واضح، ووجود قانون لأول مرة يتم التعامل به في مثل هذه الألعاب لم يسبق تطبيقه من قبل، كما أن قائد الفريق إسماعيل مطر أصيب بكسر في فكه، ولم يحتسب الحكم شيئاً في هذه اللعبة، وللأسف لايزال الوحدة يدفع فاتورة أخطاء التحكيم، التي تتكرر بشكل غريب، ويضيع بسببها الفوز في مباريات كثيرة، وأسهمت هذه الأخطاء في ما آلت إليه حال الفريق في بطولة الدوري بعد البداية القوية في الجولات الأولى، وهذا لا يعني أننا نحمل التحكيم كامل المسؤولية، لكن هذه الأخطاء انتقصت من حقوقنا في المباراة.

وأشار الرميثي إلى أن التركيز، الآن، يجب أن يكون على مباراة دبا في دور الـ16 بكأس رئيس الدولة، وضرورة الفوز بها للتأهل لدور الثمانية والمنافسة القوية في هذه البطولة.

الحاي: المدرب لا يستطيع تصحيح «الأخطاء الفردية القاتلة»

قال مدرب الوحدة، الحاي جمعة، إن مهمة أي مدرب هي تصحيح الأخطاء الجماعية، لكنه في الوقت نفسه لا يستطيع أن يصحح الأخطاء الفردية القاتلة لبعض اللاعبين.

وأضاف الحاي، لـ«الإمارات اليوم»: حاولنا تصحيح بعض هذه الأمور لكن الوقت لم يسعفنا، وحسم الشارقة المباراة بأخطائنا الفردية.

وتابع: تصريحاتي السابقة عن أن الدوري سيكون وحداوياً طبيعية، لأن طموح العنابي السعي للقب وليس المركز الثالث أو الرابع، طالما أن هناك نقاطاً في الملعب ولم تحسم البطولة بعد، فإننا سنلعب من أجل هذا الهدف. وأشار كذلك إلى أنه قام باستبدال البرازيلي ليوناردو بسبب هبوط مستواه، قائلاً إنه لا ينظر إلى أسماء بقدر عطائهم في الملعب.

العنبري: الإصرار والتركيز وراء فوز الشارقة

اعتبر مدرب فريق الشارقة، عبدالعزيز العنبري، أن «الإصرار والتركيز وراء فوز الشارقة على الوحدة».

وأنهى «الملك» عقدة العنابي، الذي لم يفز عليه في تسع مباريات متتالية، قبل أن يضع حداً لذلك أول من أمس. وأضاف العنبري، لـ«الإمارات اليوم»: لابد من طيّ صفحة المباراة، والاستعداد الجيد لمواجهة الجزيرة في دور الـ16 بالكأس، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية والمنافسة على لقب البطولة المفضلة للشارقة.

الفارق بين الوحدة والشارقة، متصدر الدوري، اتسع إلى 10 نقاط.