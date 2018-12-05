«الهواة» بعد 3 جولات.. 5 مدربين مقالين وعلامة كاملة للحمرية وخورفكان

المصدر: محمد فاضل - دبي

انتهت الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى هذا الموسم بإثارة كبيرة، سواء من حيث النتائج، أو بسبب العدد الكبير لمدربي هذه الأندية المقالين، إذ بلغ عددهم خمسة حتى الآن، رغم أن الموسم لايزال في بدايته. وكان من أبرز مفاجآت الجولات الثلاث، تصدر فريقي الحمرية وخورفكان للدوري بالعلامة الكاملة (تسع نقاط).

وكان نادي دبا الحصن قد أقال مدربه جمال علي، وكذلك أقال العربي العراقي جمال علي بنهاية الجولة الثالثة، بينما تمت إقالة مدرب مصفوت وليد عبيد بنهاية الجولة الثانية، وأقال العروبة البرازيلي ألكسندر سيرجيو، وخورفكان مدربه الصربي ميودراغ جيسيتش.

وفاز خورفكان على الذيد 1-صفر، والحمرية على العربي 3-1، بينما تراجع العروبة للمركز الثالث بسبع نقاط بعد تعادله الصعب أمام مصفوت 2-2، وهو الرصيد ذاته لمسافي الذي فاز بدوره على دبا الحصن 1-صفر، وحقق حتا انتصاراً صعباً على التعاون بهدف نظيف، ليرتفع رصيده إلى ست نقاط بالمركز الخامس، بينما تأتي فرق الذيد ومصفوت ودبا الحصن والتعاون في المراكز من السادس وحتى التاسع بنقطة واحدة، والعربي أخيراً دون رصيد.

وأكد مدربون في أندية الهواة، لـ«الإمارات اليوم»، صعوبة منافسات هذا الموسم، فقال

مدرب العروبة، التونسي غازي الغرايري: أشكر اللاعبين على ردة الفعل الإيجابية التي تمتعوا بها، والثقة العالية بقدرتهم على تغيير النتيجة، واللعب بتركيز عالٍ حتى الدقيقة الأخيرة التي شهدت تسجيل هدف التعادل.

من جهته، قال مدرب مصفوت، محمد التيمومي: سعداء بأول نقطة في الموسم، وكنا نستحق الفوز بالنقاط الثلاث، لأننا كنا الأفضل، لكنها بداية جيدة ونتطلع إلى نتائج أفضل.

ووصف رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، عبدالعزيز النعيمي، الوصول للنقطة التاسعة بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، وقال: لايزال الدوري طويلاً، وتوجيهاتنا للفريق بأن يحافظ اللاعبون على تركيزهم في كل مباراة.

مدرب حتا: لا يوجد فوز سهل

أكد مدرب حتا، الصربي نيناد، أن الفريق حقق الفوز بمباراة صعبة، والمهم أنه نال النقاط الثلاث، مؤكداً أن الفائدة ليست في الفوز، بل هناك مكاسب أخرى، موضحاً: ليس هناك فوز سهل، وعندما تلعب أمام فريق يحتل مركزاً في أدنى الترتيب ولا تفوز بسهولة، سيبعث ذلك برسالة إلى اللاعبين، أنه لا يوجد فريق ضعيف وآخر قوي في الدرجة الأولى، بل الجميع قادرون على إحراجك وسلب النقاط منك.