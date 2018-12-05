الوصل يحقق أقل معدل نقاط في تاريخه بدوري المحترفين

المصدر: أحمد طارق ومعاذ كمبال - دبي

تلقى الوصل خسارته السابعة في دوري الخليج العربي، بهزيمته أمام العين بثلاثة أهداف مقابل هدف، أول من أمس، في الجولة 12، ليحقق «الإمبراطور» أسوأ معدل نقاط بتاريخ مشاركاته في دوري المحترفين في الدور الأول، الذي يختتم مبارياته بمواجهة اتحاد كلباء في 14 الجاري، إذ لدى «الفهود» 11 نقطة في رصيده يحتل بها المركز الـ11 في لائحة الترتيب، وستكون النقطة الـ14 أكبر معدل يستطيع الوصول إليه «الأصفر» في حال فوزه في الجولة الـ13.

وحقق الوصل أقل معدل نقاط بتاريخ مشاركاته في دوري المحترفين، بحصوله على 11 نقطة في أول 12 جولة، والأمر نفسه بخسارته للمرة الأولى سبع مباريات في العدد نفسه من الجولات، وفي الدور الأول من مسابقات الدوري بصفة عامة.

وتبرز المفارقة أن «الفهود» في التوقيت نفسه، بالموسم الماضي، كان بطلاً للشتاء بحصوله على 25 نقطة، بينما في الموسم الحالي حقق الوصل الفوز في ثلاث مباريات فقط، على أندية دبا الفجيرة والإمارات والفجيرة، وتعادل مع بني ياس والشارقة، بينما خسر سبع مباريات أمام أندية الوحدة والظفرة والنصر، وشباب الأهلي والجزيرة وعجمان والعين.

ورغم أن موسم 2013-2014 هو أسوأ مواسم «الإمبراطور» في تاريخ دوري المحترفين، باحتلاله المركز الـ12 برصيد 25 نقطة، لكنه جمع في أول 12 جولة 17 نقطة، بتحقيقه الفوز على الجزيرة والشعب والظفرة ودبي والأهلي، وتعادل مع الوحدة وبني ياس، وخسر من الشارقة والشباب وعجمان والنصر والإمارات.

في المقابل لم يشهد سجل مشاركات الوصل في دوري المحترفين معدل نقاط أقل من 17 نقطة في أول 12 جولة من الدوري، إذ جمع الرقم نفسه في أول ثلاثة مواسم من دوري المحترفين، حيث حقق الفوز في موسم 2008-2009 على أندية الخليج والشباب والنصر وعجمان مرتين، بينما خسر أمام الوحدة والجزيرة والعين والأهلي والظفرة، وتعادل مع الشعب والشارقة، بينما في موسم 2009-2010، فاز على الظفرة والوحدة والعين وعجمان والإمارات، وتعادل مع بني ياس والأهلي، بينما خسر أمام الشباب والشارقة والنصر والجزيرة وبني ياس.

وفي موسم 2010-2011، الذي كان استثنائياً تحت قيادة الأرجنتيني، دييغو مارادونا، جمع الوصل في أول 12 جولة 17 نقطة.

أما في موسم 2011-2012 فجمع «الإمبراطور» في أول 12 جولة 18 نقطة، بينما تراجع معدل نقاطه مجدداً إلى 17 نقطة في موسم 2012-2013.

وفي موسم 2014-2015 جمع الوصل 19 نقطة، واستمرت نتائج «الأصفر» في التحسن في موسم 2015-2016 بالحصول على 21 نقطة في أول 12 جولة.

أما أبرز موسمين لـ«الإمبراطور» فكانا تحت قيادة مدرب شباب الأهلي الحالي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، الذي قاد الوصل لتحقيق أعلى معدل نقاط في موسم 2016-2017، بالحصول على 26 نقطة من الفوز على الظفرة والنصر والوحدة، والشارقة واتحاد كلباء وبني ياس والإمارات ودبا الفجيرة، وتعادل مع الأهلي والشباب، وخسر أمام الجزيرة والعين، وفي موسم 2017-2018 جمع 25 نقطة.

معدل نقاط الوصل في أول 12 جولة بـ «المحترفين»

2008 - 2009 (17 نقطة)

2009 - 2010 (17 نقطة)

2010 - 2011 (17 نقطة)

2011 - 2012 (18 نقطة)

2012 - 2013 (17 نقطة)

2013 - 2014 (17 نقطة)

2014 - 2015 (19 نقطة)

2015 - 2016 (21 نقطة)

2016 - 2017 (26 نقطة)

2017-2018 (25 نقطة)

2018-2019 (11 نقطة)