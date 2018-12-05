برغش يغيب عن الوحدة 10 أيام

المصدر: ابراهيم الديب ــ أبوظبي

قال ظهير أيمن فريق الوحدة، محمد برغش، إنه سيغيب لمدة 10 أيام عن تدريبات فريقه بعد أن تجددت إصابته بشد في العضلة الضامة، خلال مباراة الوحدة مع الشارقة، أول من أمس، في الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي.

وتعرّض برغش للإصابة عند الدقيقة 20 من الشوط الأول، ولم يستطع إكمال المباراة، واستُبدل بالمدافع عبدالله الكربي.

وقال برغش لـ«الإمارات اليوم»: «تجددت الإصابة التي تعرضت لها من قبل في العضلة الضامة، ولم أستطع إكمال مباراة الشارقة، وسأجري تدريبات علاجية لمدة 10 أيام قبل العودة مجدداً للتدريبات الجماعية مع زملائي، وكنت أتمنى استكمل المباراة، خصوصاً أن خروجي المبكر تسبب في قيام الجهاز الفني بإجراء تبديل اضطراري أربك بعض حساباته في خطة اللعب».

وسيغيب برغش عن مباراة فريقه الوحدة، بعد غد، أمام دبا الفجيرة في دور الـ16 لبطولة كأس رئيس الدولة على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي.