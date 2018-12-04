النصر يعود إلى الانتصارات على حساب الفجيرة

المصدر: محمد أبو إسماعيل- دبي

حسم فريق النصر مباراته أمام الفجيرة بالفوز بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهم في استاد زعبيل بنادي الوصل في ختام الجولة 12 من دوري الخليج العربي، ليعود العميد إلى سكة الانتصارات التي كانت قد توقفت في أخر مباراتين وكانت سبباً في الإطاحة بالمدرب الصربي السابق إيفان يوفانوفيتش، وحقق النصر الأهم في المباراة أمام فريق الفجيرة الذي لم يقدم أي شيء محرزاً هدفين في 6 دقائق عن طريق اللاعب البرازيلي ماركوس غبريل، في الدقيقة 27 والإسباني نيغريدو، في الدقيقة 33، وبهذه النتيجة يصل رصيد النصر إلى النقطة 15 بينما يبقى فريق الفجيرة عند النقطة 13 في جدول الترتيب.