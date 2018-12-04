العين يقهر الوصل بـ «المحترفين»

المصدر: أحمد طارق - دبي

انتزع العين ثلاث نقاط ثمينة بفوزه على الوصل 3-1، أمس، على استاد الوصل، في زعبيل، في الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 28 نقطة، بينما توقف رصيد «الإمبراطور» عند 11 نقطة.

وشهدت المباراة تفوق العين في الشوط الأول، قبل أن يقدم «الإمبراطور» مباراة رائعة في الشوط الثاني، رغم تأخره بهدفين، إذ أهدر فابيو ليما وفينسيوس ليما وعلي صالح فرصاً لا تضيع، للعودة في المباراة، لتزداد متاعب «الفهود» بتلقيه الخسارة السابعة في الدوري، تقدم العين بفضل ثلاثية محترفيه.

وخاض الوصل اللقاء بتشكيلة اضطرارية بسبب الإصابات، إذ شارك للمرة الأولى اللاعب الشاب عبدالرحمن صالح، بينما دفع حسن العبدولي باللاعب أحمد عيسى للمرة الأولى في مركز الظهير الأيمن بدلاً من هزاع سالم الذي غاب بسبب طرده في مباراة الشارقة، كما شارك محمد سرور أساسياً في وسط الملعب بدلاً من المصاب علي سالمين، وهو ما أسهم في سيطرة العين على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء، إذ كان السويدي ماركوس بيرغ مصدر الخطورة بالنسبة لـ«الزعيم».

وهدد بيرغ مرمى الوصل مرتين في أول 15 دقيقة، الأولى من كرة استلمها داخل منطقة الجزاء وسددها خطرة مرت بجوار القائم (3)، والثانية من كرة عرضية لعبها بندر الأحبابي، وحولها اللاعب السويدي برأسه لكن ارتدت من القائم (15)، أما الوصل فاعتمد على انطلاقات فابيو ليما وكايو وكانيدو وفينسيوس ليما، لكنهم افتقدوا الدعم من لاعبي الوسط، وكانت أخطر فرصة من كرة مررها خليل خميس إلى فابيو ليما الذي سدد الكرة في يد حارس مرمى العين خالد عيسى، بينما أهدر كايو فرصة لا تضيع من كرة مررها خميس إسماعيل خلف الدفاع العيناوي، وانفرد على أثرها كايو لكنه سدد الكرة في يد خالد عيسى.

في المقابل، واصل ماركوس بيرغ ازعاجه للدفاع الوصلاوي، واستغل كرة رائعة مررها الياباني شيوتاني داخل منطقة الجزاء، وسددها بمهارة اللاعب السويدي في المرمى محرزاً الهدف الأول لـ«الزعيم» في الدقيقة 19، وكاد البرازيلي كايو لوكاس يضيف الهدف الثاني من هجمة قادها محمد عبدالرحمن، ومررها إلى كايو الذي انفرد بالمرمى، ولكن مدافع الوصل عبدالله جاسم أنقذ الكرة في اللحظة الأخيرة (23).

ورغم تأخر الوصل بهدف بيرغ، فإن ردة فعل «الإمبراطور» كانت ضعيفة، ولم يشكل الفريق أي خطورة على مرمى العين، بينما استمر بيرغ في ازعاج الدفاع الوصلاوي، بإهداره فرصتين، عندما راوغ عبدالله جاسم وسدد كرة جميلة تصدى لها يوسف الزعابي (30)، وكرة أخرى في الدقيقة 44 من عرضية لعبها بندر الأحبابي، وحولها بيرغ بجوار القائم. وفي الشوط الثاني، أجرى حسن العبدولي تبديلاً هجومياً بنزول علي صالح بدلاً من محمد سرور، وكاد صالح يسهم في هدف وصلاوي في الدقيقة الأولى ولكن دفاع العين تدخل وأبعد الكرة، قبل أن يضيف البرازيلي كايو لوكاس الهدف الثاني من هجمة منظمة قادها محمد عبدالرحمن، وعب كرة عرضية، وصلت إلى كايو الذي سدد الكرة مباشرة في المرمى (48).

وارتفعت الإثارة بعد الهدف الذي أحرزه كايو، إذ ضغط الوصل، وأهدر خميس إسماعيل فرصة لا تضيع لإحراز الهدف الأول من كرة ارتدت من خالد عيسى، قبل أن تصل الكرة إلى فابيو ليما الذي لعب الكرة باتجاه المرمى، وحولها مدافع العين إسماعيل أحمد بالخطأ في مرماه محرزاً الهدف الأول لـ«الإمبراطور» (56)، بينما كاد بيرغ يعيد الفارق إلى هدفين من ركة حرة سددها قوية وأنقذها يوسف الزعابي.

وواصل «الفهود» ضغطه وأهدر ثلاث فرص خطرة، أبرزها هجمة قادها كايو كانيدو، التي مررها إلى فابيو ليما الذي انفرد بالمرمى، لكنه سدد الكرة بجوار القائم (62)، وأتبعها علي صالح بإهدار فرصة أخرى من داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة بعيدة عن المرمى (65)، بينما أضاع فيسيوس ليما فرصة لا تضيع من كرة لعبها كايو، وسددها ليما خارج المرمى (76)، قبل أن يحرز المصري حسين الشحات الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز صعب للعين.

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