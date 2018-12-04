«الصقور» يرفع شعار «لا بديل عن الفوز» أمام عجمان

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

يستضيف فريق الإمارات، عجمان عند الساعة 4:40 من عصر اليوم، في استاد الإمارات برأس الخيمة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي، ولا بديل أمام الصقور سوى تحقيق الفوز في آخر ظهور للفريق على ملعبه بالدور الأول من البطولة، وقبل أن يخرج في الجولة الأخيرة لمواجهة الشارقة.

وكان الإمارات قد تعرّض لخسارة قاسية أمام الجزيرة في أبوظبي بستة أهداف دون مقابل، في الجولة الـ11، وهو ما زاد من مشكلات الفريق الكثيرة التي يعانيها واستقراره في المركز الـ13 برصيد ثماني نقاط، أما عجمان الذي يقدم موسماً رائعاً، فقد تعرض إلى خسارة على أرضه أمام الوحدة في الجولة الماضية، ويرغب في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم تعويضاً للخسارة، وبعيداً عن موقف الفريقين في جدول المسابقة دائماً ما يكون لقاء الإمارات وعجمان ديربي خاصاً، بسبب تقارب موقف الفريقين دائماً.

ويهدف الصقور إلى تخطي ما تبقى من مباريات بالدور الأول من أجل الوصول إلى فترة الانتقالات التي ستكون هدفاً رئيساً للفريق الذي يبحث عن تغيير ثلاثة أو أربعة لاعبين من الأجانب والمواطنين، بعدما تأثر الفريق بكثرة من الغيابات والمستوى الضعيف للاعبين الأجانب.

وفي المقابل، لن يحتاج فريق عجمان إلى أي تغيير في الدور الثاني بعد ظهور الفريق ولاعبيه بشكل رائع في الدور الأول، وكان ندّاً قوياً لكل الفرق التي قابلها باستثناء مباراة أو اثنتين لم يظهر فيها بالشكل المناسب، وكان آخر مبارياته القوية التي خاضها هي مباراة الوصل بالجولة الـ10، والتي نجح خلالها في تحقيق الفوز خارج ملعبه والعودة من دبي بثلاث نقاط ثمينة.

ووصف مدرب الإمارات، التونسي جلال قادري، لقاء عجمان بأنه من أهم مباريات الموسم الحالي، إلى جانب أهمية المباراة في تحديد معالم المرحلة المقبلة، والرغبة الكبيرة في حصد النقاط الثلاث، والابتعاد عن المراكز الأخيرة وتجاوز الخسارة الكبيرة أمام الجزيرة، ضمن المرحلة الماضية من الدوري.

الغيابات

الإمارات: عامر عمر، إبيني، خالد خميس، أحمد مال الله.

عجمان: حسين عبدالرحمن، راشد مال الله.

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