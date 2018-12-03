3 أندية تطلب إيقاف «الزعيم» على يد الوصل

المصدر: أحمد طارق - دبي

تترقب ثلاثة أندية أن ينجح الوصل في إيقاف العين، عندما يلتقي الفريقان الساعة 7:30 على استاد الوصل في زعبيل، في الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي، إذ تأمل أندية الشارقة والجزيرة وشباب الأهلي، أن يوقف «الإمبراطور» انطلاقة العين نحو الصدارة.

ورغم خسارة «الزعيم» أمام الجزيرة والشارقة، لكن حامل اللقب حقق ثلاثة انتصارات متتالية في الجولات الماضية على أندية بني ياس واتحاد كلباء ودبا الفجيرة، ليشترك «البنفسج» في صدارة لائحة الترتيب مع «فخر أبوظبي» و«الملك» برصيد 25 نقطة لكل فريق، بينما يراقب شباب الأهلي الموقف من بعيد بعدما رفع رصيده الجولة الماضية إلى 22 نقطة، وبات يفصله عن الصدارة ثلاث نقاط فقط، إذ يأمل أن تخدمه النتائج مجدداً بتعثر فرق الصدارة.

في المقابل، يسعى الوصل لخدمة نفسه أولاً بتحقيق الفوز واستعادة الانتصارات التي غابت في الجولات الثلاث الماضية، إذ خسر «الإمبراطور» أمام الجزيرة وعجمان، بينما تعادل مع الشارقة، ليحتل «الأصفر» المركز الـ11 برصيد 11 نقطة.

ويخوض «الفهود» مواجهة العين بمعنويات مرتفعة بعد الأداء الجيد الذي قدمه الفريق أمام متصدر لائحة الترتيب، الشارقة، وتحقيق الوصل تعادلاً مهماً، أوقف من خلاله سلسلة الهزائم، ولكن في الوقت نفسه يصطدم «الأصفر» بمواجهة من العيار الثقيل أمام العين الذي يلعب من أجل الفوز والحفاظ على موقعه ضمن فرق الصدارة.

من جهته، يأمل «الزعيم» أن يؤكد تفوقه على الوصل، بعدما التقى الفريقان الموسم الماضي في ثلاث مناسبات، شهدت التعادل من دون أهداف في العين في الدوري، بينما فاز «البنفسج» في لقاء الإياب على الملعب نفسه الذي يستضيف مباراة اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يختتم الموسم بالفوز في نهائي كأس رئيس الدولة بهدفين مقابل هدف، وبصفة عامة يعد العين بمثابة عقدة حقيقية للوصل في الدوري، حيث لم يحقق «الإمبراطور» الفوز على ضيفه اليوم، سوى مرة واحدة في الدوري في آخر تسع سنوات كانت في موسم 2016-2017، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

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