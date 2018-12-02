هيرتوج مدربا للجزيرة حتى نهاية الموسم

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة تعيين الهولندي داميان هيرتوج مديرا فنيا للفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي.

وتولى داميان هيرتوج مساعد مدرب الفريق مهمة تدريبه بشكل مؤقت بعد رحيل المدير الفني السابق ومواطنه مارسيل كايزر لتدريب فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وقاد هيرتوج الجزيرة في مباراتين بدوري الخليج العربي أمام الوحدة والإمارات في الجولتين العاشرة والحادية عشرة وحقق الجزيرة فيهما الفوز خارج ملعبه على الوحدة بهدفين مقابل هدف واحد وعلى الإمارات بملعبه بستة أهداف نظيفة واعتلى قمة الدوري برصيد 25 نقطة لأول مرة هذا الموسم.