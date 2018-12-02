حميد يوسف: الوصل يدفع ضريبة المشاركة الخارجية

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد مدير فريق الوصل حميد يوسف، أن «الفريق يدفع ضريبة المشاركة الخارجية في كأس زايد للأندية العربية، بتعرضه لضغط المباريات على صعيد دوري الخليج العربي لكرة القدم»، معتبراً أن هذا الأمر أثر بصورة سلبية في الفريق ونتائجه وأن الفريق يعاني حالياً تعرض خمسة لاعبين مؤثرين فيه للإصابة، وذلك قبل مباراة العين غداً في الجولة 12 للدوري.

وأرجع حميد يوسف هذه الإصابات الى اللعب المتواصل وضغط المباريات كون الفريق يلعب في الأسبوع الواحد ثلاث مباريات، مشدداً على أن الوصل ينقصه حالياً ثبات المستوى الفني للاعبيه، واصفاً لاعب الفريق البرازيلي ليما بالمهم والمؤثر، رغم تأثره بالإصابة، مؤكداً أن النقطة التي حصل عليها الوصل مع الشارقة جيدة للفريق قبل لقاء العين.

وتابع حميد يوسف في تصريحات صحافية: «لدينا إصابات مؤثرة في الفريق، ومن بين المصابين سالم العزيزي الذي يعاني إصابة في العضلة، وكذلك علي سالمين من إصابة في الركبة والحارس يوسف الزعابي وعبدالرحمن علي، الى جانب إصابة الحارس سلطان المنذري، وكذلك كايو في مباراة الفريق الأخيرة أمام الشارقة».

وأضاف: «الوصل واجه في الفترة الأخيرة الكثير من التحديات، من بينها ضغط المباريات من جهة وكذلك غياب بعض عناصره في المنتخب من جهة أخرى، كما أن الفريق عاد أخيراً من مباراة عجمان التي خسر خلالها النتيجة وكل هذه الأمور كانت مؤثرة في الفريق خصوصاً ضغط المباريات. ويحتل الوصل المركز 11 برصيد 11 نقطة ما يشكل ذلك ضغطاً كبيراً على الفريق».

وأضاف حميد يوسف: «كان يفترض أن يتم إجراء بعض التعديل في البرمجة خصوصاً على صعيد مباراة الشارقة الأخيرة، وكذلك مباراة العين في الكأس».

وأكد أن ليما خضع في الفترة الماضية لعملية، معتبراً أن دوره مهم في الملعب.