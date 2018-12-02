وليد عباس: شباب الأهلي لا يفكر في لقب «بطل الشتاء»

المصدر: أحمد طارق - دبي

أبدى لاعب شباب الأهلي، وليد عباس، سعادته بفوز الفريق على النصر، بهدف دون رد، أول من أمس، في الجولة الـ11 من دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن هذا الانتصار جعل شباب الأهلي يقترب بصورة كبيرة من فرق الصدارة: الشارقة والجزيرة والعين، بينما أشار إلى أن «الفريق لا يفكر في لقب بطل الشتاء، مع نهاية الدور الأول من الدوري».

وقال عباس، في تصريحات صحافية، إنه من الصعب التفكير في لقب بطل الشتاء، مشيراً إلى أن الفريق يحتاج الفوز في الجولتين المقبلتين، إلى جانب تعثر الأندية الثلاثة التي تشترك في الصدارة.

وأضاف: «يجب أن يكون تركيزنا على تحقيق الفوز في آخر مباراتين، على بني ياس والفجيرة، حتى نحافظ على فارق النقاط الثلاث على أقل تقدير مع فرق الصدارة».

وحذر من صعوبة مواجهة بني ياس بعد غدٍ في الجولة 12، موضحاً: «بني ياس من الفرق القوية، وبشكل خاص يكون عنيداً عندما يلعب على أرضه ووسط جمهوره، لذلك أرى أن المباراة لن تقل صعوبة عن مواجهة النصر».

وتحدث عباس عن الفوز على النصر، وإحرازه هدف المباراة الوحيد، فقال: «سعيد بأن حالفني التوفيق في إحراز هدف الفوز، والأهم أن شباب الأهلي واصل الانتصارات، إذ كانت مباراة (ديربي)، والمستوى بين الفريقين كان متقارباً، لكن كان لدينا إصرار كبير على تحقيق الفوز، للاقتراب من الصدارة».

وتابع: «فارق الثلاث نقاط لا يكفي، وعلينا مواصلة التركيز وخوض المباريات بالقوة نفسها، لأن المشوار طويل، وما حققناه حتى الآن لن يجعلنا نصل إلى الصدارة».

وعن عودة شباب الأهلي للمنافسة، بعد البداية السلبية واستبعاد البعض للفريق من المنافسة، قال: «لا أرى أننا بدأنا بشكل سلبي، بالفعل خسرنا مباراتين، لكن البطولة كانت ما تزال في بدايتها، ومن جانب أداء الفريق كان الأداء جيداً، لكن لم يكن يحالفنا التوفيق، ومع المدرب السابق، التشيلي لويس سييرا، كنا نتدرب بشكل جيد، ونؤدي بتركيز كبير في المباريات، لكن النتائج لم تخدمنا».

وختم تصريحاته بالحديث عن أهمية عودة أحمد خليل، فقال: «بالتأكيد يعد إضافة قوية للفريق، كنا نتمنى عودته منذ وقت مبكر، لكنه شارك أمام النصر في 85 دقيقة، ويحتاج إلى المشاركة في المزيد من المباريات، حتى يستعيد لياقته البدنية».

أروابارينا: من الغباء الاعتقاد أننا أنجزنا المهمة

قال مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني أروابارينا، إن الفوز على النصر مهم، لكنه أكد أن «المباراة انتهت، وبات يجب التفكير في مواجهة بني ياس»، لافتاً إلى أنه «من الغباء الاعتقاد أن الفريق أنجز المهمة».

وأوضح أروابارينا، في مؤتمر صحافي، أن المباراة كانت قتالية من الفريقين، مؤكداً أن لاعبي شباب الأهلي بذلوا جهداً كبيراً، وبات الفريق يحتاج إلى التركيز بشكل أكبر في المباريات المقبلة، التي لن تقل صعوبة عن مواجهة «العميد».

يوفانوفيتش: النصر لا يستحق الخسارة

أكد مدرب النصر، الصربي إيفان يوفانوفيتش، أن «العميد» لم يكن يستحق الخسارة أمام شباب الأهلي، مشدداً على أن «الأزرق» قدم مباراة كبيرة، لكن المنافس استغل هجمة وحيدة أحرز منها وليد عباس هدف الفوز. وقال في مؤتمر صحافي إن النصر لم يلعب بطريقة دفاعية، موضحاً أن «العميد» كان يركز على الاستحواذ على الكرة في وسط الملعب، لافتاً إلى أن النصر فريق كبير، ولا يلعب من أجل الدفاع فقط.

وضع صعب للنصر في المركز العاشر بـ12 نقطة، مقابل قفزة كبيرة لشباب الأهلي الذي اقترب من فرق الصدارة.