العبدولي: لم أسمع بفريق يلعب مباراة كل 3 أيام

المصدر: منصور السندي - الشارقة

قال مدرب فريق الوصل، حسن العبدولي، إن لاعبيه لم يقصروا وقاموا بواجبهم خلال لقاء الشارقة أول من أمس، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام متصدر ترتيب الدوري.

وشدد العبدولي في المؤتمر الصحافي على أن «اللاعبين حاولوا إرجاع صورة الوصل التي عرفه بها الجميع»، مؤكداً ان فريقه سيستعد لمواجهة العين في الجولة 12 بقوة، لافتاً الى أنه يعرف جيداً إمكانات محترفي الوصل. وأبدى المدرب خلال المؤتمر الصحافي انزعاجه من كون الوصل يلعب مباراة كل ثلاثة أيام، قائلاً إنه لم يسمع على مستوى العالم بهذا الأمر، واصفاً إياه بـ«غير الصحي».

وأضاف العبدولي: «من وجهة نظري عطاء اللاعبين خلال الشوطين لم يتغير، وطبيعي أن ينخفض المجهود البدني في الشوط الثاني».

واستغرب العبدولي من حجم الإصابات في صفوف فريقه، مشيراً الى تعرض خمسة لاعبين من الفريق للإصابات خلال مباراة عجمان في الجولة قبل الماضية، بينهم سالم العزيزي والحارس يوسف الزعابي وعلي سالمين وعبدالرحمن علي، بجانب هزاع سالم الذي لعب مباراة الشارقة وهو يعاني الإصابة، وأنهاها بالطرد، قائلاً إنهم مضطرون لإشراكه لعدم وجود لاعب بديل له، فضلاً عن إصابة كايو والحارس سلطان المنذري.