سالم عبدالرحمن يُغرد منفرداً في صدارة بطولة العرب للشطرنج

المصدر: سيد مصطفى - دبي

انفرد الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن بصدارة البطولة العربية للشطرنج المقامة في دبي، على كأس زايد، وتنظم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وبمشاركة 56 لاعباً ولاعبة من 17 دولة عربية.

وجاءت صدارة سالم عبدالرحمن بعدما نجح في تسجيل العلامة الكاملة بنهاية الجولة الثالثة، ونجح الفتى الذهبي الإماراتي في الفوز على أحمد الخطيب في الجولة الثانية، وتفوق على مواطنه سعيد إسحاق في الجولة الثالثة، تاركاً خلفه خمسة لاعبين في المركز الثاني، هم المصري أحمد عدلي والمغربي محمد تيسير والجزائري بلال بالحسيني والمغربي هشام حمدوش واليمني بشير القديمي.

أما عن بقية نتائج اللاعبين الاماراتيين، على مستوى الرجال، فقد تراجع سعيد إسحاق بعدما حقق نقطتين من أصل ثلاث جولات، إذ فاز في الجولة الثانية على مواطنه علي عبدالعزيز، وخسر أمام سالم عبدالرحمن في الجولة الثالثة، فيما لم يسجل عمران الحوسني وعلي عبدالعزيز سوى نقطة واحدة حتى الآن في البطولة.

وتقاسمت المصرية شروق وفا والجزائرية أمينة مزيود قمة مسابقة السيدات، إذ حصلت كلتا اللاعبتين على العلامة الكاملة في ثلاث جولات.

في الوقت ذاته، تنطلق صباح اليوم بطولة الشطرنج السريع على كأس أركادي رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وذلك بقاعة فندق دبيليو ماريوت حمر عين، حيث ستقام ثلاث جولات على أن تستكمل غداً الأحد بقية الجولات حتى نهايتها.

وأكد مدير البطولة مهدي عبدالرحيم، أن المنافسات تسير في الاتجاه الصحيح ولا توجد شكاوى من أي لاعب أو من الوفود المشاركة، لافتاً إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة جهزت احتفالية كبيرة بمناسبة اليوم الوطني الـ47 للدولة، وذلك يوم غد قبل بدء الجولات، وبمشاركة جميع الوفود العربية المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات قبل بدء المنافسات.

- صدارة سالم عبدالرحمن جاءت عقب تسجيله العلامة الكاملة بنهاية الجولة الثالثة.